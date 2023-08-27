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Погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Ожидается сухая и жаркая погода. В западных, южных, центральных районах... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T00:01
2023-08-27T00:01
2023-08-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Ожидается сухая и жаркая погода. В западных, южных, центральных районах Крыма, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.Море у берегов Алушты, Феодосии прогрелось до +25, у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.
https://crimea.ria.ru/20230825/poslednie-vykhodnye-leta-prognoz-pogody-v-krymu-1130948051.html
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Ожидается сухая и жаркая погода. В западных, южных, центральных районах Крыма, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, на побережье до +22, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный умеренный", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.
Море у берегов Алушты, Феодосии прогрелось до +25, у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.