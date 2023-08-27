https://crimea.ria.ru/20230827/pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130900681.html

Погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Ожидается сухая и жаркая погода. В западных, южных, центральных районах... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T00:01

2023-08-27T00:01

2023-08-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Ожидается сухая и жаркая погода. В западных, южных, центральных районах Крыма, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.Море у берегов Алушты, Феодосии прогрелось до +25, у берегов Ялты, Евпатории, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +26.

https://crimea.ria.ru/20230825/poslednie-vykhodnye-leta-prognoz-pogody-v-krymu-1130948051.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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