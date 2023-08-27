https://crimea.ria.ru/20230827/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-v-voskresene-1130987270.html
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
По состоянию на 21.00 воскресенья проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T21:09
2023-08-27T21:09
2023-08-27T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 воскресенья проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром и днем пробок на подъезде также не наблюдалось.По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам и автобусам. В целях безопасности все автомобили проходят обязательный досмотр. При этом легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230825/kak-idet-vosstanovlenie-krymskogo-mosta---khusnullin-1130944970.html
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, общество
Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
Очередей перед Крымским мостом нет с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 воскресенья проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Утром и днем пробок на подъезде также не наблюдалось.
По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам и автобусам. В целях безопасности все автомобили проходят обязательный досмотр. При этом легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября.