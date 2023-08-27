https://crimea.ria.ru/20230827/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-v-voskresene-1130987270.html

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье

По состоянию на 21.00 воскресенья проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T21:09

2023-08-27T21:09

2023-08-27T21:09

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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новости крыма

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 21.00 воскресенья проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Утром и днем пробок на подъезде также не наблюдалось.По транспортному переходу разрешен проезд только легковым машинам и автобусам. В целях безопасности все автомобили проходят обязательный досмотр. При этом легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября.

https://crimea.ria.ru/20230825/kak-idet-vosstanovlenie-krymskogo-mosta---khusnullin-1130944970.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, общество