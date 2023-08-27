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Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья

Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья

По состоянию на 07:00 воскресенья проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T07:09

2023-08-27T07:09

2023-08-27T07:09

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

керчь

крым

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 07:00 воскресенья проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край, новости крыма