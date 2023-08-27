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Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
По состоянию на 07:00 воскресенья проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T07:09
2023-08-27T07:09
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
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краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 07:00 воскресенья проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

07:09 27.08.2023
 
© РИА Новости КрымВъезд на Крымский мост со стороны Тамани
Въезд на Крымский мост со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 07:00 воскресенья проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
 
Ситуация на дорогах КрымаЛогистикаТранспортКерчьКрымТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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