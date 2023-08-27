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Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
По состоянию на 07:00 воскресенья проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T07:09
2023-08-27T07:09
2023-08-27T07:09
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
керчь
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 07:00 воскресенья проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на утро воскресенья
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 07:00 воскресенья проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.