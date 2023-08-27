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Как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Как работает Керченская переправа в воскресенье
Как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Как работает Керченская переправа в воскресенье
Керченская паромная переправа работает штатно, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T09:33
2023-08-27T09:34
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
морской транспорт
логистика
керчь
кубань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, сообщили в Росморречфлоте.За прошедшие сутки паромы выполнили 19 рейсов.С начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 27 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 300 772 пассажира и 182 850 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 465 рейсов", - говорится в сообщении. Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.
https://crimea.ria.ru/20230827/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-voskresenya-1130963388.html
керчь
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, керчь, кубань, керченский пролив
Как работает Керченская переправа в воскресенье

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

09:33 27.08.2023 (обновлено: 09:34 27.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобили в очереди на Керченскую паромную переправу
Автомобили в очереди на Керченскую паромную переправу - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, сообщили в Росморречфлоте.
Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 августа ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +29...+31 градус, температура воды в море +25...+27.
За прошедшие сутки паромы выполнили 19 рейсов.
С начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 27 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 300 772 пассажира и 182 850 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 465 рейсов", - говорится в сообщении.
Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.
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Ситуация на Керченской переправеКерченская паромная переправаМорской транспортЛогистикаКерчьКубаньКерченский пролив
 
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