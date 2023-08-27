https://crimea.ria.ru/20230827/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-voskresene-1130974087.html

Как работает Керченская переправа в воскресенье

Как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Как работает Керченская переправа в воскресенье

Керченская паромная переправа работает штатно, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T09:33

2023-08-27T09:33

2023-08-27T09:34

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

морской транспорт

логистика

керчь

кубань

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает штатно, сообщили в Росморречфлоте.За прошедшие сутки паромы выполнили 19 рейсов.С начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 27 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 300 772 пассажира и 182 850 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 465 рейсов", - говорится в сообщении. Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости. Водители остального транспорта могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы: Джанкой, Армянск и Перекоп. Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн.

https://crimea.ria.ru/20230827/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-voskresenya-1130963388.html

керчь

кубань

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, керчь, кубань, керченский пролив