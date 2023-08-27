https://crimea.ria.ru/20230827/kak-priblizit-kapitalnyy-remont-mnogokvartirnogo-doma--ekspert-1130859609.html

Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт

Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт

Ускорить проведение капитального ремонта многоквартирного дома можно в случае, если подавляющее большинство собственников жилья своевременно вносят взносы на... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:00

радио "спутник в крыму"

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Амирасланов Аламдар Таджирович Первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Амирасланов Аламдар Таджирович audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Ускорить проведение капитального ремонта многоквартирного дома можно в случае, если подавляющее большинство собственников жилья своевременно вносят взносы на капремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель гендиректора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.Гость студии пояснил, что в региональную программу капремонтов Республики Крым внесены около девяти тысяч многоквартирных домов. При этом капремонт каждого дома расписан на определенный период. Информация о планах на ремонт конкретного элемента дома размещена на сайте Фонда, ее можно уточнить, связавшись с организацией по телефону.Перенос сроков капремонта МКД в Крыму регулируется утвержденным Совмином РК порядком №256. Согласно этому документу, для ускорения работ собственники жилья должны выполнить следующие условия.При выполнении этих условий в адрес НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" подается заявка о переносе сроков, и жильцы вне очереди получают услугу.Эксперт также напомнил, что собственники жилья являются прямыми участниками процесса капремонта и не только вправе, но и должны контролировать ход работ на всех этапах от начала до завершения.Если же у жильцов возникают сомнения в качестве ремонта, необходимо обратиться с жалобой в Фонд. Некачественные работы подрядчик будет обязан переделать за свой счет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреВ Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домовОт кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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