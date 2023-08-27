https://crimea.ria.ru/20230827/kak-priblizit-kapitalnyy-remont-mnogokvartirnogo-doma--ekspert-1130859609.html
Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт
Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт
Ускорить проведение капитального ремонта многоквартирного дома можно в случае, если подавляющее большинство собственников жилья своевременно вносят взносы на... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T08:00
2023-08-27T08:00
2023-08-27T08:00
радио "спутник в крыму"
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капремонт многоквартирных домов
аламдар амирасланов
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Амирасланов Аламдар Таджирович
Первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Амирасланов Аламдар Таджирович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Ускорить проведение капитального ремонта многоквартирного дома можно в случае, если подавляющее большинство собственников жилья своевременно вносят взносы на капремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель гендиректора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.Гость студии пояснил, что в региональную программу капремонтов Республики Крым внесены около девяти тысяч многоквартирных домов. При этом капремонт каждого дома расписан на определенный период. Информация о планах на ремонт конкретного элемента дома размещена на сайте Фонда, ее можно уточнить, связавшись с организацией по телефону.Перенос сроков капремонта МКД в Крыму регулируется утвержденным Совмином РК порядком №256. Согласно этому документу, для ускорения работ собственники жилья должны выполнить следующие условия.При выполнении этих условий в адрес НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" подается заявка о переносе сроков, и жильцы вне очереди получают услугу.Эксперт также напомнил, что собственники жилья являются прямыми участниками процесса капремонта и не только вправе, но и должны контролировать ход работ на всех этапах от начала до завершения.Если же у жильцов возникают сомнения в качестве ремонта, необходимо обратиться с жалобой в Фонд. Некачественные работы подрядчик будет обязан переделать за свой счет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреВ Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домовОт кровель до подвалов: что с капремонтами многоэтажек в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230822/krymchane-zaplatili-okolo-milliarda-vznosov-za-kapremont-1130858382.html
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жкх, жкх крыма и севастополя, капремонт многоквартирных домов, аламдар амирасланов, новости крыма, крым, совет эксперта, общество
Как приблизить капитальный ремонт многоквартирного дома – эксперт
Как перенести капремонт дома на более ранние сроки – разъяснение
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым.
Ускорить проведение капитального ремонта многоквартирного дома можно в случае, если подавляющее большинство собственников жилья своевременно вносят взносы на капремонт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил первый заместитель гендиректора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.
Гость студии пояснил, что в региональную программу капремонтов Республики Крым внесены около девяти тысяч многоквартирных домов. При этом капремонт каждого дома расписан на определенный период. Информация о планах на ремонт конкретного элемента дома размещена на сайте Фонда, ее можно уточнить, связавшись с организацией по телефону.
"Но если жильцы видят, что, допустим, ремонт кровли расписан на 2030 год, но понимают, что крыша не "хочет подождать", то можно перенести сроки проведения работ на более ранние", – сказал Амирасланов.
Перенос сроков капремонта МКД в Крыму регулируется утвержденным Совмином РК порядком №256. Согласно этому документу, для ускорения работ собственники жилья должны выполнить следующие условия.
"Первое условие: процент собираемости взносов по дому должен быть не менее 90%, второе – собственники жилья должны подготовить техническое заключение о том, что капремонт требуется уже сегодня", – перечислил Амирасланов.
При выполнении этих условий в адрес НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" подается заявка о переносе сроков, и жильцы вне очереди получают услугу.
Эксперт также напомнил, что собственники жилья являются прямыми участниками процесса капремонта и не только вправе, но и должны контролировать ход работ на всех этапах от начала до завершения.
Если же у жильцов возникают сомнения в качестве ремонта, необходимо обратиться с жалобой в Фонд
. Некачественные работы подрядчик будет обязан переделать за свой счет.
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