https://crimea.ria.ru/20230826/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130900399.html

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

В субботу благодаря области повышенного атмосферного давления на полуострове будет сухая и жаркая погода. В западных, южных, восточных, центральных районах... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T00:01

2023-08-26T00:01

2023-08-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря области повышенного атмосферного давления на полуострове будет сухая и жаркая погода. В западных, южных, восточных, центральных районах Крыма, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем +29...+31.Вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Азовском море прогрелось до +26, у берегов Черноморского и в Керченском проливе температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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