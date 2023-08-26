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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В субботу благодаря области повышенного атмосферного давления на полуострове будет сухая и жаркая погода. В западных, южных, восточных, центральных районах... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T00:01
2023-08-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
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ялта
алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря области повышенного атмосферного давления на полуострове будет сухая и жаркая погода. В западных, южных, восточных, центральных районах Крыма, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем +29...+31.Вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Азовском море прогрелось до +26, у берегов Черноморского и в Керченском проливе температура морской воды +25.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу сухая и жаркая погода

00:01 26.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В субботу благодаря области повышенного атмосферного давления на полуострове будет сухая и жаркая погода. В западных, южных, восточных, центральных районах Крыма, в горах и в Севастополе чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +28…+32, в горах +21…+26 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем +29...+31.
Вода у берегов Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, в Азовском море прогрелось до +26, у берегов Черноморского и в Керченском проливе температура морской воды +25.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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