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Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 26.08.2023
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Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ
Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ
Боевики киевского режима продолжают обстреливать населенные пункты и гражданскую инфраструктуры левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в... РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T15:22
2023-08-26T15:22
херсонская область
новости сво
голая пристань
алешки
каховка
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать населенные пункты и гражданскую инфраструктуры левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в девяти населенных пунктах насчитали более 80 прилетов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.Днем по погодам и поселкам левобережья в общей сложности было выпущено 53 снаряда. В городе Голая Пристань зафиксировано 14 прилетов, в Алешках – 12. По населенному пункту Садовое украинские боевики выпустили шесть снарядов, по Казачьим Лагерям – девять, по Подстепному – 12 снарядов.Днем ранее ВСУ выпустили 101 снаряд по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопроводВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости сво, голая пристань, алешки, каховка, новая каховка, обстрелы всу
Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ

ВСУ продолжают обстрел мирных районов Херсонской области: более 80 прилетов за сутки

15:22 26.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать населенные пункты и гражданскую инфраструктуры левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в девяти населенных пунктах насчитали более 80 прилетов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.
Днем по погодам и поселкам левобережья в общей сложности было выпущено 53 снаряда. В городе Голая Пристань зафиксировано 14 прилетов, в Алешках – 12. По населенному пункту Садовое украинские боевики выпустили шесть снарядов, по Казачьим Лагерям – девять, по Подстепному – 12 снарядов.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Васильевки, Солонцов, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", – сообщили в экстренных службах и отметили, что информация о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Днем ранее ВСУ выпустили 101 снаряд по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области.
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Херсонская областьНовости СВОГолая ПристаньАлешкиКаховкаНовая КаховкаОбстрелы ВСУ
 
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