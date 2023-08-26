https://crimea.ria.ru/20230826/goroda-i-sela-levoberezhya-khersonskoy-oblasti-vnov-pod-obstrelom-vsu-1130964768.html

Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ

Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Города и села левобережья Херсонской области вновь под обстрелом ВСУ

Боевики киевского режима продолжают обстреливать населенные пункты и гражданскую инфраструктуры левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в... РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T15:22

2023-08-26T15:22

2023-08-26T15:22

херсонская область

новости сво

голая пристань

алешки

каховка

новая каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. Боевики киевского режима продолжают обстреливать населенные пункты и гражданскую инфраструктуры левобережной части Херсонской области. За минувшие сутки в девяти населенных пунктах насчитали более 80 прилетов из ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах региона.Днем по погодам и поселкам левобережья в общей сложности было выпущено 53 снаряда. В городе Голая Пристань зафиксировано 14 прилетов, в Алешках – 12. По населенному пункту Садовое украинские боевики выпустили шесть снарядов, по Казачьим Лагерям – девять, по Подстепному – 12 снарядов.Днем ранее ВСУ выпустили 101 снаряд по девяти населенным пунктам левобережья Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Без света и газа: в Харьковской области повреждены ЛЭП и газопроводВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненые700 боевиков и техника НАТО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

херсонская область

голая пристань

алешки

каховка

новая каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, голая пристань, алешки, каховка, новая каховка, обстрелы всу