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Какой сегодня праздник: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Какой сегодня праздник: 25 августа
Какой сегодня праздник: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Какой сегодня праздник: 25 августа
Сегодня "день рождения" празднует телескоп. Еще в этот день родился царь Иван Васильевич Грозный, режиссер Тим Бертон и Народная артистка России Маргарита... РИА Новости Крым, 25.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сегодня "день рождения" празднует телескоп. Еще в этот день родился царь Иван Васильевич Грозный, режиссер Тим Бертон и Народная артистка России Маргарита Терехова.Что празднуют в миреСотрудники оперативно-поискового управления МВД России отмечают профессиональный праздник. 25 августа 1902 года читается днем образования структурного подразделения, которое занимается выслеживанием потенциальных преступников. Это одно из самых секретных отделений МВД. Вообще скрытое наблюдение в российской полиции официально появилось еще в XIX веке, но отдельного бюро для этих целей не было.Еще в эту пятницу можно отметить День поцелуев и примирения или День лазанья по деревьям. Именины у Александра, Сергея, Федора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия, Антона.Знаменательные событияВ 1609 году Галилео Галилей представил миру свое изобретение – телескоп. Тогда прибор мог увеличить изображение втрое, однако спустя некоторое время ученый усовершенствовал телескоп – он давал увеличение в 32 раза.В 1875 году британец Мэттью Уэбб переплыл Ла-Манш. Он стал первым человеком, который сумел покорить пролив между Францией и Великобританией в обычном купальном костюме и без всяких приспособлений. Пловец находился в воде почти 22 часа. Следующую удачную попытку пересечь Ла-Манш зафиксировали только через 36 лет. За этот промежуток времени спортсмены предприняли около 80 попыток повторить успех британца, но не смогли.В 1887 году Владимира Ленина зачислили в Казанский университет. Правда, проучился он там недолго, так как атмосфера в вузе была сильно политизирована. Высшее образование вождь пролетариата получил через несколько лет, экстерном сдав экзамены в Петербургском университете.В 1973 году американский химик Пол Лотербур сделал первый снимок томографом.Кто родилсяВ этот день 490 лет назад родился первый русский царь Иван Грозный.В 1930 году родился кинорежиссер и народный артист СССР Георгий Данелия. Он приобрел широкую известность после съемок фильма "Я шагаю по Москве". Также многим полюбились его работы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Паспорт".В один день и год с Данелией родился актер сэр Шон Коннери. Он снялся в первых пяти фильмах о Джеймсе Бонде, а в 1988 году стал лауреатом премии "Оскар" за роль в фильме "Неприкасаемые".В 1944 году на свет появился российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев – автор фильма "Асса" о культурной жизни в России в период перестройки, в которой снялся Виктор Цой. Он также снял фильмы "Нежный возраст", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Анна Каренина", "Сто дней после детства".Голливудскому режиссеру Тиму Бертону исполняется 65. Он снял картины "Эдвард Руки-ножницы", "Бэтмен", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в Стране чудес", "Сонная лощина".Еще в этот день родились американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства Алан Пинкертон, советская и российская актриса, режиссер, Народная артистка РФ Маргарита Терехова, немецкая топ-модель Клаудия Шиффер.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 25 августа

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 25 августа

00:00 25.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТелескоп
Телескоп - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сегодня "день рождения" празднует телескоп. Еще в этот день родился царь Иван Васильевич Грозный, режиссер Тим Бертон и Народная артистка России Маргарита Терехова.

Что празднуют в мире

Сотрудники оперативно-поискового управления МВД России отмечают профессиональный праздник. 25 августа 1902 года читается днем образования структурного подразделения, которое занимается выслеживанием потенциальных преступников. Это одно из самых секретных отделений МВД. Вообще скрытое наблюдение в российской полиции официально появилось еще в XIX веке, но отдельного бюро для этих целей не было.
Еще в эту пятницу можно отметить День поцелуев и примирения или День лазанья по деревьям. Именины у Александра, Сергея, Федора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия, Антона.

Знаменательные события

В 1609 году Галилео Галилей представил миру свое изобретение – телескоп. Тогда прибор мог увеличить изображение втрое, однако спустя некоторое время ученый усовершенствовал телескоп – он давал увеличение в 32 раза.
В 1875 году британец Мэттью Уэбб переплыл Ла-Манш. Он стал первым человеком, который сумел покорить пролив между Францией и Великобританией в обычном купальном костюме и без всяких приспособлений. Пловец находился в воде почти 22 часа. Следующую удачную попытку пересечь Ла-Манш зафиксировали только через 36 лет. За этот промежуток времени спортсмены предприняли около 80 попыток повторить успех британца, но не смогли.
В 1887 году Владимира Ленина зачислили в Казанский университет. Правда, проучился он там недолго, так как атмосфера в вузе была сильно политизирована. Высшее образование вождь пролетариата получил через несколько лет, экстерном сдав экзамены в Петербургском университете.
В 1973 году американский химик Пол Лотербур сделал первый снимок томографом.

Кто родился

В этот день 490 лет назад родился первый русский царь Иван Грозный.
В 1930 году родился кинорежиссер и народный артист СССР Георгий Данелия. Он приобрел широкую известность после съемок фильма "Я шагаю по Москве". Также многим полюбились его работы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Паспорт".
В один день и год с Данелией родился актер сэр Шон Коннери. Он снялся в первых пяти фильмах о Джеймсе Бонде, а в 1988 году стал лауреатом премии "Оскар" за роль в фильме "Неприкасаемые".
В 1944 году на свет появился российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев – автор фильма "Асса" о культурной жизни в России в период перестройки, в которой снялся Виктор Цой. Он также снял фильмы "Нежный возраст", "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Анна Каренина", "Сто дней после детства".
Голливудскому режиссеру Тиму Бертону исполняется 65. Он снял картины "Эдвард Руки-ножницы", "Бэтмен", "Чарли и шоколадная фабрика", "Алиса в Стране чудес", "Сонная лощина".
Еще в этот день родились американский сыщик, основатель первого в мире детективного агентства Алан Пинкертон, советская и российская актриса, режиссер, Народная артистка РФ Маргарита Терехова, немецкая топ-модель Клаудия Шиффер.
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