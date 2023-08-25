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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Калужскую область - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Калужскую область
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Калужскую область - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Калужскую область
Российские силы противовоздушной обороны сбили над Калужской областью украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T13:10
2023-08-25T13:10
калуга
калужская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
владислав шапша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Калужской областью украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Это не первая попытка ВСУ атаковать Калужскую область. Так, ранее в пятницу на территории региона российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить теракт на гражданских объектах Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200 – ее сбили над областью. А 12 августа силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в Дзержинском районе Калужской области, обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская ракета С-200 уничтожена над Калужской областьюАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в Крыму
калуга
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РИА Новости Крым
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калуга, калужская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, владислав шапша
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Калужскую область

Губернатор Шапша: под Калугой системой ПВО сбит украинский беспилотник

13:10 25.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Калужской областью украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"На территории Бабынинского района в 11: 57 силами ПВО был уничтожен беспилотник. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Это не первая попытка ВСУ атаковать Калужскую область. Так, ранее в пятницу на территории региона российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить теракт на гражданских объектах Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200 – ее сбили над областью. А 12 августа силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в Дзержинском районе Калужской области, обошлось без пострадавших.
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КалугаКалужская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВладислав Шапша
 
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