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Крымский мост: обстановка на вечер четверга - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Крымский мост: обстановка на вечер четверга
Крымский мост: обстановка на вечер четверга - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Крымский мост: обстановка на вечер четверга
По состоянию на 20:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T20:02
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логистика
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крым
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым, ситуация на дорогах крыма
Крымский мост: обстановка на вечер четверга

Проезд наа Крымском мосту свободен с обеих сторон

20:02 24.08.2023 (обновлено: 21:20 24.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
 
ЛогистикаТранспортКерчьТаманьКраснодарский крайКрымСитуация на дорогах Крыма
 
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