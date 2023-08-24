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Крымский мост: обстановка на вечер четверга
Крымский мост: обстановка на вечер четверга - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Крымский мост: обстановка на вечер четверга
По состоянию на 20:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T20:02
2023-08-24T20:02
2023-08-24T21:20
логистика
транспорт
керчь
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ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
керчь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым, ситуация на дорогах крыма
Крымский мост: обстановка на вечер четверга
Проезд наа Крымском мосту свободен с обеих сторон
20:02 24.08.2023 (обновлено: 21:20 24.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 20:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.