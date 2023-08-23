https://crimea.ria.ru/20230823/pogoda-v-krymu-v-sredu-1130836971.html

Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Погода в Крыму в среду

В среду погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T00:01

2023-08-23T00:01

2023-08-23T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.Море у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе прогрелось до +26, в Алуште температура морской воды +25, в Азовском море +27.

https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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