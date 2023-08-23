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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T00:01
2023-08-23T00:01
2023-08-23T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.Море у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе прогрелось до +26, в Алуште температура морской воды +25, в Азовском море +27.
https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Без осадков. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, на побережье до +27, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25...+27 градусов, днем столбики термометров покажут +31...+33.
Море у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского, в Керченском проливе прогрелось до +26, в Алуште температура морской воды +25, в Азовском море +27.