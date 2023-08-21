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Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина
Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина
Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в понедельник жители Кировского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T08:16
2023-08-21T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в понедельник жители Кировского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в Бандаренково - с 10.00 до 17.00.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.
https://crimea.ria.ru/20230818/zvuki-vzryvov-pod-simferopolem--vlasti-obyasnili-prichinu-1130800719.html
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крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, старый крым, кировский район крыма, красногвардейский район, ленинский район
Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина

В Старом Крыму и двух селах Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы

08:16 21.08.2023
 
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по СевастополюОбезвреживание взрывоопасных предметов
Обезвреживание взрывоопасных предметов
© Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в понедельник жители Кировского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в Бандаренково - с 10.00 до 17.00.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.
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18 августа, 07:28
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КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяОлег КрючковСтарый КрымКировский район КрымаКрасногвардейский районЛенинский район
 
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