https://crimea.ria.ru/20230821/zvuki-vzryvov-v-trekh-rayonakh-kryma--nazvana-prichina-1130837462.html

Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина

Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина

Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в понедельник жители Кировского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T08:16

2023-08-21T08:16

2023-08-21T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Громкие звуки взрывов, которые могут слышать в понедельник жители Кировского, Красногвардейского и Ленинского районов, а также в Старом Крыму, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в Бандаренково - с 10.00 до 17.00.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее. Накануне боеприпасы утилизировали в населенных пунктах трех районов полуострова.

https://crimea.ria.ru/20230818/zvuki-vzryvov-pod-simferopolem--vlasti-obyasnili-prichinu-1130800719.html

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