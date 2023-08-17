https://crimea.ria.ru/20230817/rossiyskie-banki-vnedryayut-novye-servisy-beskontaktnoy-oplaty-dlya-biznesa-1130791114.html

Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса

Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса

На сегодняшний день уже около 2 тысяч предприятий используют в работе новый сервис, который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала,... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T16:31

2023-08-17T16:31

2023-08-17T16:31

рнкб (пао)

крым

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На сегодняшний день уже около 2 тысяч предприятий используют в работе новый сервис, который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала, сообщает пресс-служба банка РНКБ.Как отметили в пресс-службе, за последние три месяца более 1 тысячи предприятий в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае подключили данный сервис, позволяющий принимать оплату за товары или услуги при помощи бесконтактных карт, смартфона с приложением MirPay, а также по QR-коду в рамках системы быстрых платежей."Популярность этого сервиса растет, поскольку он позволяет предлагать покупателям оптимальный для них способ оплаты", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, общество, экономика