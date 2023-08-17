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Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса
Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса
На сегодняшний день уже около 2 тысяч предприятий используют в работе новый сервис, который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала,... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T16:31
2023-08-17T16:31
2023-08-17T16:31
рнкб (пао)
крым
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На сегодняшний день уже около 2 тысяч предприятий используют в работе новый сервис, который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала, сообщает пресс-служба банка РНКБ.Как отметили в пресс-службе, за последние три месяца более 1 тысячи предприятий в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае подключили данный сервис, позволяющий принимать оплату за товары или услуги при помощи бесконтактных карт, смартфона с приложением MirPay, а также по QR-коду в рамках системы быстрых платежей."Популярность этого сервиса растет, поскольку он позволяет предлагать покупателям оптимальный для них способ оплаты", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
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рнкб (пао), крым, общество, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. На сегодняшний день уже около 2 тысяч предприятий используют в работе новый сервис, который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала, сообщает пресс-служба банка РНКБ.
Как отметили в пресс-службе, за последние три месяца более 1 тысячи предприятий в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае подключили данный сервис, позволяющий принимать оплату за товары или услуги при помощи бесконтактных карт, смартфона с приложением MirPay, а также по QR-коду в рамках системы быстрых платежей.
"Популярность этого сервиса растет, поскольку он позволяет предлагать покупателям оптимальный для них способ оплаты", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.