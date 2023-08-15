https://crimea.ria.ru/20230815/rnkb-stal-generalnym-partnerom-festivalya-tavridaart-1130750571.html
РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 15.08.2023
РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
Банк РНКБ (Группа ВТБ) стал генеральным партнером одного из ключевых проектов арт-кластера "Таврида" – фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T15:23
2023-08-15T15:23
2023-08-15T15:21
экономика
общество
рнкб (пао)
таврида.арт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (Группа ВТБ) стал генеральным партнером одного из ключевых проектов арт-кластера "Таврида" – фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который помогает молодым людям реализовать профессиональный потенциал в культуре и искусстве, сообщает банк.Юбилейный пятый фестиваль пройдет 17-21 августа в бухте Капсель рядом с Судаком. Ожидается, что его участниками и зрителями станут более 50 тысяч человек из разных регионов России. "Таврида.АРТ" объединит на одной площадке фестивали кино, современного искусства, уличных театров, ярмарки и другие события."Для участников и зрителей "Таврида.АРТ" будет открыт павильон РНКБ на площадке АРТ-ЭКСПО. Там можно будет увидеть статую дельфина из переработанных отходов, "стажера Денежкина" – робота с искусственным интеллектом, а также технологическую установку с определением ДНК Крымского полуострова. В павильоне РНКБ будут проходить конкурс художественных работ "Жизнь дельфинов", а также мастер-классы по джанк-арту, живописи и многое другое. Напомним, РНКБ реализует ряд проектов в области устойчивого развития, в числе которых программа "Спасаем дельфинов вместе", – отмечается в сообщении.Кроме этого, эксперты РНКБ проведут четырехдневный тренинг "Создание цифрового сервиса: от идеи до прототипа" для начинающих исследователей, дизайнеров и редакторов. На площадке арт-кластера банк развернет Цифровой офис, услгами которого смогут воспользоваться все желающие.Организатор фестиваля – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" нацпроекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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экономика, общество, рнкб (пао), таврида.арт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (Группа ВТБ) стал генеральным партнером одного из ключевых проектов арт-кластера "Таврида" – фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который помогает молодым людям реализовать профессиональный потенциал в культуре и искусстве, сообщает банк.
Юбилейный пятый фестиваль пройдет 17-21 августа в бухте Капсель рядом с Судаком. Ожидается, что его участниками и зрителями станут более 50 тысяч человек из разных регионов России. "Таврида.АРТ" объединит на одной площадке фестивали кино, современного искусства, уличных театров, ярмарки и другие события.
"Для участников и зрителей "Таврида.АРТ" будет открыт павильон РНКБ на площадке АРТ-ЭКСПО. Там можно будет увидеть статую дельфина из переработанных отходов, "стажера Денежкина" – робота с искусственным интеллектом, а также технологическую установку с определением ДНК Крымского полуострова. В павильоне РНКБ будут проходить конкурс художественных работ "Жизнь дельфинов", а также мастер-классы по джанк-арту, живописи и многое другое. Напомним, РНКБ реализует ряд проектов в области устойчивого развития, в числе которых программа "Спасаем дельфинов вместе", – отмечается в сообщении.
Кроме этого, эксперты РНКБ проведут четырехдневный тренинг "Создание цифрового сервиса: от идеи до прототипа" для начинающих исследователей, дизайнеров и редакторов. На площадке арт-кластера банк развернет Цифровой офис, услгами которого смогут воспользоваться все желающие.
Организатор фестиваля – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" нацпроекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.