Рейтинг@Mail.ru
РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230815/rnkb-stal-generalnym-partnerom-festivalya-tavridaart-1130750571.html
РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 15.08.2023
РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
Банк РНКБ (Группа ВТБ) стал генеральным партнером одного из ключевых проектов арт-кластера "Таврида" – фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T15:23
2023-08-15T15:21
экономика
общество
рнкб (пао)
таврида.арт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_68b6e087aa6a6d792c93a502b5437fe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (Группа ВТБ) стал генеральным партнером одного из ключевых проектов арт-кластера "Таврида" – фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который помогает молодым людям реализовать профессиональный потенциал в культуре и искусстве, сообщает банк.Юбилейный пятый фестиваль пройдет 17-21 августа в бухте Капсель рядом с Судаком. Ожидается, что его участниками и зрителями станут более 50 тысяч человек из разных регионов России. "Таврида.АРТ" объединит на одной площадке фестивали кино, современного искусства, уличных театров, ярмарки и другие события."Для участников и зрителей "Таврида.АРТ" будет открыт павильон РНКБ на площадке АРТ-ЭКСПО. Там можно будет увидеть статую дельфина из переработанных отходов, "стажера Денежкина" – робота с искусственным интеллектом, а также технологическую установку с определением ДНК Крымского полуострова. В павильоне РНКБ будут проходить конкурс художественных работ "Жизнь дельфинов", а также мастер-классы по джанк-арту, живописи и многое другое. Напомним, РНКБ реализует ряд проектов в области устойчивого развития, в числе которых программа "Спасаем дельфинов вместе", – отмечается в сообщении.Кроме этого, эксперты РНКБ проведут четырехдневный тренинг "Создание цифрового сервиса: от идеи до прототипа" для начинающих исследователей, дизайнеров и редакторов. На площадке арт-кластера банк развернет Цифровой офис, услгами которого смогут воспользоваться все желающие.Организатор фестиваля – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" нацпроекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080046_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1323d7f62e2b8e56d8acf5ec1ae31604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, рнкб (пао), таврида.арт

РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ"

15:23 15.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (Группа ВТБ) стал генеральным партнером одного из ключевых проектов арт-кластера "Таврида" – фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", который помогает молодым людям реализовать профессиональный потенциал в культуре и искусстве, сообщает банк.
Юбилейный пятый фестиваль пройдет 17-21 августа в бухте Капсель рядом с Судаком. Ожидается, что его участниками и зрителями станут более 50 тысяч человек из разных регионов России. "Таврида.АРТ" объединит на одной площадке фестивали кино, современного искусства, уличных театров, ярмарки и другие события.
"Для участников и зрителей "Таврида.АРТ" будет открыт павильон РНКБ на площадке АРТ-ЭКСПО. Там можно будет увидеть статую дельфина из переработанных отходов, "стажера Денежкина" – робота с искусственным интеллектом, а также технологическую установку с определением ДНК Крымского полуострова. В павильоне РНКБ будут проходить конкурс художественных работ "Жизнь дельфинов", а также мастер-классы по джанк-арту, живописи и многое другое. Напомним, РНКБ реализует ряд проектов в области устойчивого развития, в числе которых программа "Спасаем дельфинов вместе", – отмечается в сообщении.
Кроме этого, эксперты РНКБ проведут четырехдневный тренинг "Создание цифрового сервиса: от идеи до прототипа" для начинающих исследователей, дизайнеров и редакторов. На площадке арт-кластера банк развернет Цифровой офис, услгами которого смогут воспользоваться все желающие.
Организатор фестиваля – АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" нацпроекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.
ЭкономикаОбществоРНКБ (ПАО)Таврида.АРТ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Российская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALP
15:49Вожатая из крымского лагеря получит "уголовку" за оскорбления детей
15:28Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям Украины
15:23РНКБ стал генеральным партнером фестиваля "Таврида.АРТ"
15:13Арестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика
14:54Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины
14:13Украинская ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область
14:02В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей
13:43Часовня сгорела в Бахчисарайском районе Крыма
13:29Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
13:03Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине
12:52Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа
12:31В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
12:19Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
12:07Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит
11:54Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
11:50Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
11:44Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
11:40Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
11:34НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
Лента новостейМолния