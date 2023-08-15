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Московская конференция по международной безопасности. Видео - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Московская конференция по международной безопасности. Видео
Московская конференция по международной безопасности. Видео - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Московская конференция по международной безопасности. Видео
Участники Московской конференции по безопасности во вторник обсуждают общие угрозы мировой стабильности. В форуме принимают участие более 800 делегатов из 76... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T10:00
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прямая трансляция
министерство обороны рф
россия
новости
московская конференция по международной безопасности
политика
в мире
безопасность
украина
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Участники Московской конференции по безопасности во вторник обсуждают общие угрозы мировой стабильности. В форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран.Мероприятие организовано Минобороны России. Военные эксперты и дипломаты, представители оборонных ведомств и международных организаций обсудят налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.Также будет затронута ситуация вокруг Украины.
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украина
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прямая трансляция, министерство обороны рф, россия, новости, московская конференция по международной безопасности, политика, в мире, безопасность, украина, видео
Московская конференция по международной безопасности. Видео

Московская конференция по международной безопасности. Видео

10:00 15.08.2023 (обновлено: 11:00 15.08.2023)
 
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Участники Московской конференции по безопасности во вторник обсуждают общие угрозы мировой стабильности. В форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран.
Мероприятие организовано Минобороны России. Военные эксперты и дипломаты, представители оборонных ведомств и международных организаций обсудят налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.
Также будет затронута ситуация вокруг Украины.
Прямая трансляцияМинистерство обороны РФРоссияНовостиМосковская конференция по международной безопасностиПолитикаВ миреБезопасностьУкраина
 
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