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Московская конференция по международной безопасности. Видео
Московская конференция по международной безопасности. Видео - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Московская конференция по международной безопасности. Видео
Участники Московской конференции по безопасности во вторник обсуждают общие угрозы мировой стабильности. В форуме принимают участие более 800 делегатов из 76... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T10:00
2023-08-15T10:00
2023-08-15T11:00
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Участники Московской конференции по безопасности во вторник обсуждают общие угрозы мировой стабильности. В форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран.Мероприятие организовано Минобороны России. Военные эксперты и дипломаты, представители оборонных ведомств и международных организаций обсудят налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.Также будет затронута ситуация вокруг Украины.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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прямая трансляция, министерство обороны рф, россия, новости, московская конференция по международной безопасности, политика, в мире, безопасность, украина, видео
Московская конференция по международной безопасности. Видео
Московская конференция по международной безопасности. Видео
10:00 15.08.2023 (обновлено: 11:00 15.08.2023)