https://crimea.ria.ru/20230815/moskovskaya-konferentsiya-po-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-translyatsiya-1130737608.html

Московская конференция по международной безопасности. Видео

Московская конференция по международной безопасности. Видео - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Московская конференция по международной безопасности. Видео

Участники Московской конференции по безопасности во вторник обсуждают общие угрозы мировой стабильности. В форуме принимают участие более 800 делегатов из 76... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T10:00

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Участники Московской конференции по безопасности во вторник обсуждают общие угрозы мировой стабильности. В форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран.Мероприятие организовано Минобороны России. Военные эксперты и дипломаты, представители оборонных ведомств и международных организаций обсудят налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.Также будет затронута ситуация вокруг Украины.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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