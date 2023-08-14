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На Крымском мосту очередь на досмотр уменьшилась втрое
На Крымском мосту очередь на досмотр уменьшилась втрое - РИА Новости Крым, 14.08.2023
На Крымском мосту очередь на досмотр уменьшилась втрое
В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом ожидают мене 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T22:19
2023-08-14T22:19
2023-08-14T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом ожидают мене 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 70 транспортных средств.Очередь перед Крымским мостом за последние часы сократилась втрое. В 18 часов в очереди по обе стороны насчитывалось 930 авто: 630 со стороны Керчи и 300 со стороны Кубани.В понедельник утром движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на час. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 10 утра машины вновь поехали по транспортному переходу. К 11 часам возможности проехать по мосту как со стороны Кубани, так и со стороны Крыма ожидали более 1,5 тысяч машин.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, керченский пролив, новости, крым, новости крыма
На Крымском мосту очередь на досмотр уменьшилась втрое
На Крымском мосту сохраняется очередь со стороны Керчи, со стороны Тамани пробок нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом ожидают мене 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 22 часа понедельника, со стороны со стороны Керчи очереди на досмотр ожидают 220 транспортных средств, время ожидания составляет около 2 часов", - говорится в сообщении.
Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 70 транспортных средств.
Очередь перед Крымским мостом за последние часы сократилась втрое. В 18 часов в очереди по обе стороны насчитывалось 930 авто: 630 со стороны Керчи и 300 со стороны Кубани.
В понедельник утром движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на час
. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 10 утра машины вновь поехали по транспортному переходу. К 11 часам возможности проехать по мосту как со стороны Кубани, так и со стороны Крыма ожидали более 1,5 тысяч машин
.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.