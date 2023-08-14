https://crimea.ria.ru/20230814/na-krymskom-mostu-ochered-na-dosmotr-umenshilas-vtroe-1130734505.html

На Крымском мосту очередь на досмотр уменьшилась втрое

На Крымском мосту очередь на досмотр уменьшилась втрое - РИА Новости Крым, 14.08.2023

На Крымском мосту очередь на досмотр уменьшилась втрое

В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом ожидают мене 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T22:19

2023-08-14T22:19

2023-08-14T22:19

крымский мост

транспорт

керченский пролив

новости

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом ожидают мене 300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 70 транспортных средств.Очередь перед Крымским мостом за последние часы сократилась втрое. В 18 часов в очереди по обе стороны насчитывалось 930 авто: 630 со стороны Керчи и 300 со стороны Кубани.В понедельник утром движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали на час. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 10 утра машины вновь поехали по транспортному переходу. К 11 часам возможности проехать по мосту как со стороны Кубани, так и со стороны Крыма ожидали более 1,5 тысяч машин.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.

крымский мост

керченский пролив

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керченский пролив, новости, крым, новости крыма