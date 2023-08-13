https://crimea.ria.ru/20230813/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130688781.html
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T00:01
2023-08-13T00:01
2023-08-13T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Алушты, Евпатории, Черноморского прогрелось до +24, в Севастополе и Феодосии температура морской воды +21, в Ялте, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230811/krym-zhdut-zharkie-perspektivy-kakoy-budet-pogoda-vykhodnye-1130680319.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Черноморского прогрелось до +24, в Севастополе и Феодосии температура морской воды +21, в Ялте, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.