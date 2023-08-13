Рейтинг@Mail.ru
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230813/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130688781.html
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T00:01
2023-08-13T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110509/45/1105094522_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_03b995413aa5194b10f60ca6593dcf55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Алушты, Евпатории, Черноморского прогрелось до +24, в Севастополе и Феодосии температура морской воды +21, в Ялте, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230811/krym-zhdut-zharkie-perspektivy-kakoy-budet-pogoda-vykhodnye-1130680319.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110509/45/1105094522_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_06f80b3e0a49a69e86294f1451eb8463.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье без осадков

00:01 13.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона. Без осадков. В западных, южных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Черноморского прогрелось до +24, в Севастополе и Феодосии температура морской воды +21, в Ялте, в Керченском проливе и в Азовском море +26 градусов.
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 19:10
Крым ждут жаркие перспективы: какой будет погода на выходных
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
23:04Звуки стрельбы в Севастополе – учения военных
21:17Что происходит в бухтах Севастополя: причины стрельбы
19:59Главные события и заявления дня: 12 августа
19:35Крамер: белье Волочковой и дача Пугачевой – не темы для СМИ в России
19:15Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы
19:10Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния
18:55Мощи святой Матроны Московской привезут в Крым
18:47На Белгородской областью сбит беспилотник - Минобороны
18:13Чонгарский мост, взрыв в Подмосковье и полет на Луну: топ новостей недели
17:41Школьная ярмарка: как правильно выбрать товары для детей
16:25Что происходит на Крымском мосту 12 августа
16:14Крымский мост открыт для движения автотранспорта
16:11Захарова прокомментировала новые атаки Киева на Крымский мост
16:00Вторая ракетная атака на Крымский мост - в МО РФ рассказали подробности
15:20Новую ракетную атаку на Крымский мост отразили военные
15:10В Ивано-Франсковской области уничтожен военный аэродром ВСУ – Минобороны
14:41Крымский мост закрыт в третий раз за сутки
13:58Крымский мост пытались атаковать управляемой ракетой С-200
Лента новостейМолния