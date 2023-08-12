https://crimea.ria.ru/20230812/obstanovka-na-krymskom-mostu-rastet-ochered-so-storony-kerchi-1130693608.html

Обстановка на Крымском мосту: растет очередь со стороны Керчи

Обстановка на Крымском мосту: растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: растет очередь со стороны Керчи

По состоянию на полдень субботы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 49 авто. Со стороны Тамани пробок нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T12:31

2023-08-12T12:31

2023-08-12T12:31

крымский мост

керченский пролив

транспорт

крым

новости крыма

кубань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на полдень субботы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 49 авто. Со стороны Тамани пробок нет, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на 7 часов утра субботы очередей перед Крымским мостом не наблюдалось как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма. В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.

крымский мост

керченский пролив

крым

кубань

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, новости крыма, кубань, керчь