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Обстановка на Крымском мосту: растет очередь со стороны Керчи
Обстановка на Крымском мосту: растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: растет очередь со стороны Керчи
По состоянию на полдень субботы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 49 авто. Со стороны Тамани пробок нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T12:31
2023-08-12T12:31
2023-08-12T12:31
крымский мост
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на полдень субботы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 49 авто. Со стороны Тамани пробок нет, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на 7 часов утра субботы очередей перед Крымским мостом не наблюдалось как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма. В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, новости крыма, кубань, керчь
Обстановка на Крымском мосту: растет очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту в субботу растет очередь со стороны Керчи, со стороны Тамани пробок нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на полдень субботы со стороны Керчи в очереди на Крымский мост скопилось 49 авто. Со стороны Тамани пробок нет, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 49 транспортных средств", – говорится в сообщении.
По данным на 7 часов утра субботы очередей перед Крымским мостом не наблюдалось как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма. В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.