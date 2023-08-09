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Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду
Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду
В среду область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T00:01
2023-08-09T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В среду область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Севастополя, Черноморского и в Керченском проливе прогрелось до +25, в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии температура морской воды +26, в Азовском море +27 градусов.
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду солнечно и тепло

00:01 09.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В среду область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +27…+32, в горах +21…+26 градусов", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.
Море у берегов Севастополя, Черноморского и в Керченском проливе прогрелось до +25, в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии температура морской воды +26, в Азовском море +27 градусов.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
23:02Главные события и заявления дня: 8 августа
22:31Главные новости Крыма: 8 августа
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