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Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду

Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду

В среду область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T00:01

2023-08-09T00:01

2023-08-09T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В среду область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Севастополя, Черноморского и в Керченском проливе прогрелось до +25, в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии температура морской воды +26, в Азовском море +27 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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