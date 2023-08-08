https://crimea.ria.ru/20230808/pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130572957.html

Погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T00:01

2023-08-08T00:01

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, вечером 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +31...+33.Море у берегов Евпатории, Севастополя, Черноморского прогрелось до +25, в Ялте, Алуште, Феодосии, в Азовском море температура морской воды +26, Керченском проливе +27 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230807/zhara-v-krymu-byl-li-pobit-rekord-1130582631.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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