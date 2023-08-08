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Погода в Крыму во вторник
Погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T00:01
2023-08-08T00:01
2023-08-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
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ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, вечером 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +31...+33.Море у берегов Евпатории, Севастополя, Черноморского прогрелось до +25, в Ялте, Алуште, Феодосии, в Азовском море температура морской воды +26, Керченском проливе +27 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230807/zhara-v-krymu-byl-li-pobit-rekord-1130582631.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. В центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, в дневные часы порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +28…+33, в горах +22…+27 градусов", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, вечером 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +31...+33.
Море у берегов Евпатории, Севастополя, Черноморского прогрелось до +25, в Ялте, Алуште, Феодосии, в Азовском море температура морской воды +26, Керченском проливе +27 градусов.