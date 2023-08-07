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Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин
Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин
Знаменитый американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе на 88 году жизни. Об этом со ссылкой на издание Hollywood Reporter... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T22:23
2023-08-07T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Знаменитый американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе на 88 году жизни. Об этом со ссылкой на издание Hollywood Reporter пишет РИА Новости. В фильмография режиссера также такие картины как "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Киллер Джо", "Колдун" и многие другие.Ранее в Московском художественном театре состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, которая скончалась 3 августа&nbsp;в возрасте 81 года после продолжительной болезни.
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культура, утраты, сша, кино, в мире, новости, уильям фридкин
Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин

Режиссер Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе на 88 году жизни

22:23 07.08.2023
 
© JEFF PACHOUDАмериканский режиссер Уильям Фридкин. Фото AFP
Американский режиссер Уильям Фридкин. Фото AFP
© JEFF PACHOUD
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Знаменитый американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе на 88 году жизни. Об этом со ссылкой на издание Hollywood Reporter пишет РИА Новости.
Мировую известность режиссеру принесла картина "Изгоняющий дьявола". Вышедшая на большие экраны в 1973 году лента получила два "Оскара" и собрала в прокате 428 млн долларов при бюджете 12 млн долларов. Картины "Изгоняющий дьявола" и "Французский связной" поставили Фридкина в один ряд с Фрэнсисом Фордом Копполой, Майклом Чимино и Питером Богдановичем и сделали одним из главных режиссеров "Нового Голливуда".
В фильмография режиссера также такие картины как "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Киллер Джо", "Колдун" и многие другие.
Ранее в Московском художественном театре состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, которая скончалась 3 августа в возрасте 81 года после продолжительной болезни.
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