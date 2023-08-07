https://crimea.ria.ru/20230807/umer-rezhisser-izgonyayuschego-dyavola-uilyam-fridkin--1130593987.html

Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин

Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Умер режиссер "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин

Знаменитый американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе на 88 году жизни. Об этом со ссылкой на издание Hollywood Reporter... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T22:23

2023-08-07T22:23

2023-08-07T22:23

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уильям фридкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Знаменитый американский кинорежиссер и сценарист Уильям Фридкин скончался в Лос-Анджелесе на 88 году жизни. Об этом со ссылкой на издание Hollywood Reporter пишет РИА Новости. В фильмография режиссера также такие картины как "Жить и умереть в Лос-Анджелесе", "Киллер Джо", "Колдун" и многие другие.Ранее в Московском художественном театре состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко, которая скончалась 3 августа в возрасте 81 года после продолжительной болезни.

https://crimea.ria.ru/20220913/umer-rezhisser-novator-zhan-lyuk-godar-1124491462.html

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культура, утраты, сша, кино, в мире, новости, уильям фридкин