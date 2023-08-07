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Какой сегодня праздник: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Какой сегодня праздник: 7 августа
Какой сегодня праздник: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Какой сегодня праздник: 7 августа
7 августа в мире отмечается День холостяка. В этот день отправилась в путешествие первая русская кругосветная экспедиция. Родились знаменитая шпионка Мата Хари, РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. 7 августа в мире отмечается День холостяка. В этот день отправилась в путешествие первая русская кругосветная экспедиция. Родились знаменитая шпионка Мата Хари, лидер панк-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев.Что празднуют в миреВ России и других странах мира отмечается День холостяка. Изначально он зародился в Китае, где его принято отмечать 11 ноября: эта дата состоит из двух пар единиц, и у китайцев символизирует раздельно стоящих людей. В других странах мира праздник отмечают 7 августа. Самый популярный способ празднования – вечеринка с лучшими друзьями.В России 7 августа с профессиональным праздником поздравляют сотрудников Службы специальной связи и информации при Федеральной служба охраны России. Сегодня служба обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент и члены правительства РФ, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Также структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.Еще сегодня можно отметить День собирания звезд, День профессионального оратора, День малины со сливками. Именины у Анны, Макария, Николая, Александра.Знаменательные событияВ 1803 году отправилась в путешествие первая русская кругосветная экспедиция. Путешественники вышли на двух кораблях "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Плавание стало важной вехой в истории России, в развитии ее флота, и внесло значительный вклад в изучение мирового океана, многие отрасли естественных и гуманитарных наук.В 1840 голу в Англии запретили использовать детей в качестве трубочистов. В XVIII веке для очистки труб привлекали мальчиков начиная с 4-6 лет. Впоследствии у этих детей развивалась так называемая "сажевая бородавка" – так тогда называли рак кожи. Минимальный возраст в профессии повысился до 16 лет.В 1983 году принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Документ предусматривал наказание за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самой характерной его приметой были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время.Кто родилсяВ 1560 году родилась Елизавета Батори – венгерская графиня, известная серийными убийствами молодых девушек. Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств, хотя точное число ее жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из ее прислуги были обвинены в применении пыток и убийстве сотен девушек между 1585 и 1610 годами. Наибольшее число жертв, названных в ходе суда над Батори — 650 человек.В 1876 году родилась Мата Хари – исполнительница экзотических танцев, куртизанка и шпионка. Настоящее имя – Маргарета Гертруда Зелле. Во время Первой мировой войны шпионила в пользу Германии. Расстреляна по приговору французского суда.69 лет исполняется бывшему футболисту, советскому и российскому футбольному тренеру Валерию Газзаеву – самому титулованному российскому тренеру по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России.В 1973 году родился лидер панк-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев. Вместе с одноклассниками Александром Балуновым и Александром Щиголевым в 1988 году основал группу "Контора". В 1990 году пригласил в группу Андрея Князева (Князь) в качестве создателя текстов и второго вокалиста. В связи с тем, что тексты выделялись сказочными мотивами, группа стала называться "Король шутов", позже – "Король и Шут".48 лет исполняется южноафриканской и американской актрисе Шарлиз Терон. В юности работала моделью и занималась в хореографическом училище, мечтая стать балериной, но из-за травмы колена в 19 лет была вынуждена отказаться от танцевальной карьеры. После этого Терон переехала в США, где училась актерскому мастерству. Первой крупной работой актрисы стала роль в фильме "Адвокат дьявола", где она сыграла вместе с Аль Пачино и Киану Ривзом.Еще в этот день родились американский актер Дэвид Духовны, советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Александр Журбин, российская рок-певица, музыкант Юлия Чичерина.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 7 августа

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 7 августа

00:00 07.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПевица Юлия Чичерина выступает на праздновании 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Певица Юлия Чичерина выступает на праздновании 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. 7 августа в мире отмечается День холостяка. В этот день отправилась в путешествие первая русская кругосветная экспедиция. Родились знаменитая шпионка Мата Хари, лидер панк-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев.

Что празднуют в мире

В России и других странах мира отмечается День холостяка. Изначально он зародился в Китае, где его принято отмечать 11 ноября: эта дата состоит из двух пар единиц, и у китайцев символизирует раздельно стоящих людей. В других странах мира праздник отмечают 7 августа. Самый популярный способ празднования – вечеринка с лучшими друзьями.
В России 7 августа с профессиональным праздником поздравляют сотрудников Службы специальной связи и информации при Федеральной служба охраны России. Сегодня служба обеспечивает работу специальных каналов связи, в том числе тех, которыми пользуются президент и члены правительства РФ, сотрудники дипломатических представительств за рубежом. Также структура обеспечивает информационную безопасность деятельности первых лиц государства, противостоит технической разведке и защищает сведения, которые представляют государственную тайну.
Еще сегодня можно отметить День собирания звезд, День профессионального оратора, День малины со сливками. Именины у Анны, Макария, Николая, Александра.

Знаменательные события

В 1803 году отправилась в путешествие первая русская кругосветная экспедиция. Путешественники вышли на двух кораблях "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Плавание стало важной вехой в истории России, в развитии ее флота, и внесло значительный вклад в изучение мирового океана, многие отрасли естественных и гуманитарных наук.
В 1840 голу в Англии запретили использовать детей в качестве трубочистов. В XVIII веке для очистки труб привлекали мальчиков начиная с 4-6 лет. Впоследствии у этих детей развивалась так называемая "сажевая бородавка" – так тогда называли рак кожи. Минимальный возраст в профессии повысился до 16 лет.
В 1983 году принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины". Документ предусматривал наказание за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самой характерной его приметой были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время.

Кто родился

В 1560 году родилась Елизавета Батори – венгерская графиня, известная серийными убийствами молодых девушек. Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств, хотя точное число ее жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из ее прислуги были обвинены в применении пыток и убийстве сотен девушек между 1585 и 1610 годами. Наибольшее число жертв, названных в ходе суда над Батори — 650 человек.
В 1876 году родилась Мата Хари – исполнительница экзотических танцев, куртизанка и шпионка. Настоящее имя – Маргарета Гертруда Зелле. Во время Первой мировой войны шпионила в пользу Германии. Расстреляна по приговору французского суда.
69 лет исполняется бывшему футболисту, советскому и российскому футбольному тренеру Валерию Газзаеву – самому титулованному российскому тренеру по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России.
В 1973 году родился лидер панк-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев. Вместе с одноклассниками Александром Балуновым и Александром Щиголевым в 1988 году основал группу "Контора". В 1990 году пригласил в группу Андрея Князева (Князь) в качестве создателя текстов и второго вокалиста. В связи с тем, что тексты выделялись сказочными мотивами, группа стала называться "Король шутов", позже – "Король и Шут".
48 лет исполняется южноафриканской и американской актрисе Шарлиз Терон. В юности работала моделью и занималась в хореографическом училище, мечтая стать балериной, но из-за травмы колена в 19 лет была вынуждена отказаться от танцевальной карьеры. После этого Терон переехала в США, где училась актерскому мастерству. Первой крупной работой актрисы стала роль в фильме "Адвокат дьявола", где она сыграла вместе с Аль Пачино и Киану Ривзом.
Еще в этот день родились американский актер Дэвид Духовны, советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Александр Журбин, российская рок-певица, музыкант Юлия Чичерина.
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