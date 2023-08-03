https://crimea.ria.ru/20230803/irina-miroshnichenko-biografiya-1130511949.html

Ирина Мирошниченко. Биография

Ирина Мирошниченко. Биография - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Ирина Мирошниченко. Биография

Ирина Мирошниченко - известная советская и российская актриса, певица, педагог; в 1988 году удостоена звания "Народная артистка РСФСР". РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T13:07

2023-08-03T13:07

2023-08-03T13:07

ирина мирошниченко

культура

утраты

россия

кино

театр

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Ирина Мирошниченко - известная советская и российская актриса, певица, педагог; в 1988 году удостоена звания "Народная артистка РСФСР".Родилась в 1942 году в Барнауле, куда был направлен ее отец, военный. В 1944 году вернулась с матерью в Москву.С 6 до 8 лет училась в школе при училище им. Гнесиных играть на скрипке. Учась в школе, занималась в студии при театре Ленинского комсомола.В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ. На третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".После окончания школы-студии Ирину приняли во МХАТ. Роли актрисы — Маша в спектакле "Чайка", миссис Чивли в "Идеальном муже", Женя в спектакле "Валентин и Валентина", Маша в спектакле "Три сестры", Даша в "Соло для часов с боем", Ася во "Вдовце", Инга в "Первом дне свободы", Серафина делла Роза в "Татуированной розе", Аркадина в "Чайке", Раневская в "Вишнёвом саде" А. П. Чехова и многие другие.Первой большой работой актрисы в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме "Их знали только в лицо" (1966). В "Андрее Рублеве" А. А. Тарковского Ирина Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины. Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "…И другие официальные лица", "Вам и не снилось…", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" (2 и 3 части), "Клюква в сахаре"...На ее счету десятки ролей в театре и кино.За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.Скончалась 3 августа 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20230803/umerla-irina-miroshnichenko-1130510475.html

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ирина мирошниченко, культура, утраты, россия, кино, театр