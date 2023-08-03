Рейтинг@Mail.ru
Ирина Мирошниченко. Биография - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230803/irina-miroshnichenko-biografiya-1130511949.html
Ирина Мирошниченко. Биография
Ирина Мирошниченко. Биография - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Ирина Мирошниченко. Биография
Ирина Мирошниченко - известная советская и российская актриса, певица, педагог; в 1988 году удостоена звания "Народная артистка РСФСР". РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T13:07
2023-08-03T13:07
ирина мирошниченко
культура
утраты
россия
кино
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130511598_0:954:2048:2106_1920x0_80_0_0_fa1ec01a2f2a634b43560e59a7f29091.jpg
Ирина Мирошниченко - известная советская и российская актриса, певица, педагог; в 1988 году удостоена звания "Народная артистка РСФСР".Родилась в 1942 году в Барнауле, куда был направлен ее отец, военный. В 1944 году вернулась с матерью в Москву.С 6 до 8 лет училась в школе при училище им. Гнесиных играть на скрипке. Учась в школе, занималась в студии при театре Ленинского комсомола.В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ. На третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".После окончания школы-студии Ирину приняли во МХАТ. Роли актрисы — Маша в спектакле "Чайка", миссис Чивли в "Идеальном муже", Женя в спектакле "Валентин и Валентина", Маша в спектакле "Три сестры", Даша в "Соло для часов с боем", Ася во "Вдовце", Инга в "Первом дне свободы", Серафина делла Роза в "Татуированной розе", Аркадина в "Чайке", Раневская в "Вишнёвом саде" А. П. Чехова и многие другие.Первой большой работой актрисы в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме "Их знали только в лицо" (1966). В "Андрее Рублеве" А. А. Тарковского Ирина Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины. Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "…И другие официальные лица", "Вам и не снилось…", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" (2 и 3 части), "Клюква в сахаре"...На ее счету десятки ролей в театре и кино.За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.Скончалась 3 августа 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20230803/umerla-irina-miroshnichenko-1130510475.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130511598_0:762:2048:2298_1920x0_80_0_0_d9bf1ebd6ef11ae776d6e2024f513504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина мирошниченко, культура, утраты, россия, кино, театр

Ирина Мирошниченко. Биография

13:07 03.08.2023
 
© РИА Новости . Шахвердиев / Перейти в фотобанкИрина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Шахвердиев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ирина Мирошниченко - известная советская и российская актриса, певица, педагог; в 1988 году удостоена звания "Народная артистка РСФСР".
Родилась в 1942 году в Барнауле, куда был направлен ее отец, военный.
В 1944 году вернулась с матерью в Москву.
С 6 до 8 лет училась в школе при училище им. Гнесиных играть на скрипке. Учась в школе, занималась в студии при театре Ленинского комсомола.
В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ. На третьем курсе дебютировала в кино в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".
После окончания школы-студии Ирину приняли во МХАТ.
Роли актрисы — Маша в спектакле "Чайка", миссис Чивли в "Идеальном муже", Женя в спектакле "Валентин и Валентина", Маша в спектакле "Три сестры", Даша в "Соло для часов с боем", Ася во "Вдовце", Инга в "Первом дне свободы", Серафина делла Роза в "Татуированной розе", Аркадина в "Чайке", Раневская в "Вишнёвом саде" А. П. Чехова и многие другие.
Первой большой работой актрисы в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме "Их знали только в лицо" (1966).
В "Андрее Рублеве" А. А. Тарковского Ирина Мирошниченко сыграла роль Марии Магдалины.
Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "…И другие официальные лица", "Вам и не снилось…", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" (2 и 3 части), "Клюква в сахаре"...
На ее счету десятки ролей в театре и кино.
За большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени.
Скончалась 3 августа 2023 года.
Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
12:39
Умерла Ирина Мирошниченко
Ирина МирошниченкоКультураУтратыРоссияКиноТеатр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Ирина Мирошниченко. Биография
12:50Крымчане отдали мошенникам 315 млн рублей за полгода
12:39Умерла Ирина Мирошниченко
12:33"Дезодорант" с гашишем: в Севастополе наркокурьер попался в такси
12:19Mercedes сгорел дотла под Симферополем
11:57Крымчанка едва не забила молотком бывшего мужа: дело передано в суд
11:32На пожаре в Симферополе спасли 8 человек – дело на контроле прокуратуры
11:18Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители
10:52Группировка "Днепр" разбила позиции противника на двух направлениях
10:33Норвегию включили в перечень недружественных стран
10:15Украл сейф с деньгами и уехал в Петербург: в Крыму раскрыто хищение
09:58Зачем Крыму новые логистические центры и где их нужно строить – мнение
09:31Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения
09:11Шесть украинских беспилотников сбиты ночью над Калужской областью
08:52В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажке - обновлено
08:34Где в Крыму не будет воды
08:12Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
07:29Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"
07:02Запад активно готовится к разделу Украины – политолог
06:31Обучающие лекции поисковиков "ЛизыАлерт" стартуют в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния