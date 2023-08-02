https://crimea.ria.ru/20230802/teatr-tabakova-vpervye-pokazhet-v-krymu-spektakl-strasti-po-bumbarashu-1130468688.html

Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу"

Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу" - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу"

Московский театр Олега Табакова впервые представит спектакль Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" в Крыму в августе, сообщают организаторы гастролей. РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T10:00

2023-08-02T10:00

2023-08-02T10:00

культура

крым

новости

московский театр олега табакова

олег табаков

театр

херсонес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/01/1130467718_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c49466c90deb3a830a63be5ff6e871e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Московский театр Олега Табакова впервые представит спектакль Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" в Крыму в августе, сообщают организаторы гастролей.Спектакли пройдут 9, 10, 12 и 13 августа на площадке музея-заповедника "Херсонес Таврический" в рамках Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Как отмечают организаторы, "Страсти по Бумбарашу" — это история молодого солдата Семена Бумбараша, которому "до смерти надоело воевать" и он мечтает только об одном: вернуться домой и зажить прежней жизнью со своей возлюбленной Варей. Но прежней жизни уже не будет: Бумбараш "шел с войны и пришел на войну" — с фронтов Первой мировой он добрался до войны Гражданской.Произведения Юлия Кима и Владимира Дашкевича приобрели новое звучание. На киностудии "Мосфильм" была записана музыка в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением дирижера Сергея Скрипки. Над сценографией, как и 20 лет назад, работал Александр Боровский, над хореографией – Алла Сигалова. Костюмы создавала продолжательница династии театральных художников Мария Боровская. Спектакль приобрел новый масштаб: количественно изменился состав действующих лиц, появилась еще одна группа — женская банда.Главную роль в спектакле "Страсти по Бумбарашу" исполняет Севастьян Смышников. В постановке занята почти вся труппа Московского театра, а также студенты Театральной школы Олега Табакова. На сцене можно увидеть все поколения артистов театра.Подробную информацию о гастролях Московского театра Олега Табакова можно узнать на сайте музея. Информация о спектакле "Страсти по Бумбарашу" представлена на сайте Московского театра Олега Табакова.РЕКЛАМААНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности", ИНН 7703479118Erid: 4CQwVszH9pUjpkbnUjU

крым

херсонес

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, новости, московский театр олега табакова, олег табаков, театр, херсонес