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Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу" - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу" - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу"
Московский театр Олега Табакова впервые представит спектакль Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" в Крыму в августе, сообщают организаторы гастролей. РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T10:00
2023-08-02T10:00
культура
крым
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олег табаков
театр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Московский театр Олега Табакова впервые представит спектакль Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" в Крыму в августе, сообщают организаторы гастролей.Спектакли пройдут 9, 10, 12 и 13 августа на площадке музея-заповедника "Херсонес Таврический" в рамках Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Как отмечают организаторы, "Страсти по Бумбарашу" — это история молодого солдата Семена Бумбараша, которому "до смерти надоело воевать" и он мечтает только об одном: вернуться домой и зажить прежней жизнью со своей возлюбленной Варей. Но прежней жизни уже не будет: Бумбараш "шел с войны и пришел на войну" — с фронтов Первой мировой он добрался до войны Гражданской.Произведения Юлия Кима и Владимира Дашкевича приобрели новое звучание. На киностудии "Мосфильм" была записана музыка в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением дирижера Сергея Скрипки. Над сценографией, как и 20 лет назад, работал Александр Боровский, над хореографией – Алла Сигалова. Костюмы создавала продолжательница династии театральных художников Мария Боровская. Спектакль приобрел новый масштаб: количественно изменился состав действующих лиц, появилась еще одна группа — женская банда.Главную роль в спектакле "Страсти по Бумбарашу" исполняет Севастьян Смышников. В постановке занята почти вся труппа Московского театра, а также студенты Театральной школы Олега Табакова. На сцене можно увидеть все поколения артистов театра.Подробную информацию о гастролях Московского театра Олега Табакова можно узнать на сайте музея. Информация о спектакле "Страсти по Бумбарашу" представлена на сайте Московского театра Олега Табакова.РЕКЛАМААНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности", ИНН 7703479118Erid: 4CQwVszH9pUjpkbnUjU
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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культура, крым, новости, московский театр олега табакова, олег табаков, театр, херсонес

Театр Табакова впервые покажет в Крыму спектакль "Страсти по Бумбарашу"

10:00 02.08.2023
 
Спектакли пройдут 9, 10, 12 и 13 августа на площадке музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Спектакли пройдут 9, 10, 12 и 13 августа на площадке музея-заповедника Херсонес Таврический
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Московский театр Олега Табакова впервые представит спектакль Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" в Крыму в августе, сообщают организаторы гастролей.
Спектакли пройдут 9, 10, 12 и 13 августа на площадке музея-заповедника "Херсонес Таврический" в рамках Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Как отмечают организаторы, "Страсти по Бумбарашу" — это история молодого солдата Семена Бумбараша, которому "до смерти надоело воевать" и он мечтает только об одном: вернуться домой и зажить прежней жизнью со своей возлюбленной Варей. Но прежней жизни уже не будет: Бумбараш "шел с войны и пришел на войну" — с фронтов Первой мировой он добрался до войны Гражданской.
© Фото предоставлено АНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности"Бумбараш - Севастьян Смышников
Бумбараш - Севастьян Смышников
© Фото предоставлено АНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности"
Бумбараш - Севастьян Смышников
"Первая версия спектакля не сходила со сцены 18 лет и объездила с гастролями полмира, а затем была снята из репертуара. Незадолго до своего ухода Табаков попросил Машкова вернуть "Страсти по Бумбарашу" на сцену, и он, после того как принял на себя обязанности художественного руководителя театра, воплотил мечту своего учителя в жизнь", - говорится в сообщении.
Произведения Юлия Кима и Владимира Дашкевича приобрели новое звучание. На киностудии "Мосфильм" была записана музыка в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением дирижера Сергея Скрипки. Над сценографией, как и 20 лет назад, работал Александр Боровский, над хореографией – Алла Сигалова. Костюмы создавала продолжательница династии театральных художников Мария Боровская. Спектакль приобрел новый масштаб: количественно изменился состав действующих лиц, появилась еще одна группа — женская банда.
© Фото предоставлено АНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности"Московский театр Олега Табакова впервые представит спектакль Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" в Крыму
Московский театр Олега Табакова впервые представит спектакль Владимира Машкова Страсти по Бумбарашу в Крыму
© Фото предоставлено АНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности"
Московский театр Олега Табакова впервые представит спектакль Владимира Машкова "Страсти по Бумбарашу" в Крыму
Главную роль в спектакле "Страсти по Бумбарашу" исполняет Севастьян Смышников. В постановке занята почти вся труппа Московского театра, а также студенты Театральной школы Олега Табакова. На сцене можно увидеть все поколения артистов театра.
© Фото предоставлено АНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности"Произведения Юлия Кима и Владимира Дашкевича приобрели новое звучание. Бандитки. Сцена из спектакля
Произведения Юлия Кима и Владимира Дашкевича приобрели новое звучание. Бандитки. Сцена из спектакля
© Фото предоставлено АНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности"
Произведения Юлия Кима и Владимира Дашкевича приобрели новое звучание. Бандитки. Сцена из спектакля
Подробную информацию о гастролях Московского театра Олега Табакова можно узнать на сайте музея. Информация о спектакле "Страсти по Бумбарашу" представлена на сайте Московского театра Олега Табакова.
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АНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности", ИНН 7703479118
Erid: 4CQwVszH9pUjpkbnUjU
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