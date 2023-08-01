https://crimea.ria.ru/20230801/rnkb-uvelichil-obemy-vydach-ipoteki-v-pervom-polugodii-na-70-1130469756.html
РНКБ увеличил объемы выдач ипотеки в первом полугодии на 70%
РНКБ увеличил объемы выдач ипотеки в первом полугодии на 70% - РИА Новости Крым, 01.08.2023
РНКБ увеличил объемы выдач ипотеки в первом полугодии на 70%
РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за шесть месяцев текущего года выдал четыре тысячи ипотечных кредитов на сумму более 16 миллиардов рублей; по сравнению с... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T13:56
2023-08-01T13:56
2023-08-01T13:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за шесть месяцев текущего года выдал четыре тысячи ипотечных кредитов на сумму более 16 миллиардов рублей; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач займов увеличился на 70%, сообщает пресс-служба банка.Около трети общего объема кредитов выданы на приобретение жилья на первичном рынке, и более 70% из них выданы в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. В том числе 1,6 миллиарда рублей заемщики получили по программе "Семейная ипотека", более 1,4 миллиарда рублей - по программе "Льготная ипотека" и около 300 миллионов рублей – по программе "IT-ипотека", говорится в сообщении.Ипотечный портфель РНКБ на сегодняшний день составляет более 74 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
https://crimea.ria.ru/20230718/v-rnkb-kredit-po-selskoy-ipoteke-uvelichen-do-6-mln-rubley-1130147237.html
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рнкб (пао), крым, общество, новости крыма, экономика, ипотека
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за шесть месяцев текущего года выдал четыре тысячи ипотечных кредитов на сумму более 16 миллиардов рублей; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач займов увеличился на 70%, сообщает пресс-служба банка.
Около трети общего объема кредитов выданы на приобретение жилья на первичном рынке, и более 70% из них выданы в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. В том числе 1,6 миллиарда рублей заемщики получили по программе "Семейная ипотека", более 1,4 миллиарда рублей - по программе "Льготная ипотека" и около 300 миллионов рублей – по программе "IT-ипотека", говорится в сообщении.
"Более 40 тысяч семей за последние несколько лет смогли улучшить жилищные условия благодаря ипотечному кредитованию от РНКБ. Меры государственной поддержки обеспечили рост выдачи ипотеки и развитие строительной отрасли в российских регионах". – цитирует пресс-служба слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина.
Ипотечный портфель РНКБ на сегодняшний день составляет более 74 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.