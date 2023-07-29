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Без осадков: погода в Крыму в субботу
Без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Без осадков: погода в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T00:01
2023-07-29T00:01
2023-07-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28.Море у берегов Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +24, в Ялте вода +21 градус, в Алуште, Евпатории, Черноморском, в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
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алушта
евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер западный 8-13 м/с (умеренный). Температура воздуха в субботу ночью +12…+17 градусов, на побережье до +20, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +25...+27 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28.
Море у берегов Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +24, в Ялте вода +21 градус, в Алуште, Евпатории, Черноморском, в Азовском море температура морской воды +25.