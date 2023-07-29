https://crimea.ria.ru/20230729/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130312569.html

Без осадков: погода в Крыму в субботу

Без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Без осадков: погода в Крыму в субботу

В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T00:01

2023-07-29T00:01

2023-07-29T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +25...+27 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28.Море у берегов Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +24, в Ялте вода +21 градус, в Алуште, Евпатории, Черноморском, в Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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