https://crimea.ria.ru/20230728/vera-vsegda-nam-pomogala---razvozhaev-pozdravil-pravoslavnykh-s-prazdnikom-1130348583.html

Вера всегда нам помогала - Развожаев поздравил православных с праздником

Вера всегда нам помогала - Развожаев поздравил православных с праздником - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Вера всегда нам помогала - Развожаев поздравил православных с праздником

Православная вера всегда помогала русскому воину в битве за правое дело. Сейчас она помогает бойцам в зоне СВО, труженики тыла благодаря вере могут справиться с РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T11:20

2023-07-28T11:20

2023-07-28T11:20

1035 лет крещения руси

1035-летие крещения руси

михаил развожаев

севастополь

православие

христианство

религия

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Православная вера всегда помогала русскому воину в битве за правое дело. Сейчас она помогает бойцам в зоне СВО, труженики тыла благодаря вере могут справиться с любыми трудностями. Когда-то именно Севастополь, в котором князь Владимир крестился со своей дружиной, определил путь нашей страны на последующие столетия. Об этом в своем поздравлении с Днем Крещения Руси напомнил губернатор Севастополя Михаила Развожаева.Жить на святой земле Севастополя и чтить традиции, заложенные предками - это счастье. А главное наше богатство – это вера, отметил он.Также он пожелал севастопольцам, чтобы светлые помыслы, забота о ближнем и сострадание к страждущему всегда были с ними, а добрые дела – возвращались.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси.О роли христианства в истории Крыма как перекрестка цивилизаций РИА Новости Крым рассказывает в специальном проекте, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси:Читайте также на РИА Новости Крым:От греков на Русь: Крым христианскийКрещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело

https://crimea.ria.ru/20230728/kreschenie-rusi-1130266660.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1035-летие крещения руси, михаил развожаев, севастополь, православие, христианство, религия, крым, новости крыма