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Вера всегда нам помогала - Развожаев поздравил православных с праздником - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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1035 лет Крещения Руси
https://crimea.ria.ru/20230728/vera-vsegda-nam-pomogala---razvozhaev-pozdravil-pravoslavnykh-s-prazdnikom-1130348583.html
Вера всегда нам помогала - Развожаев поздравил православных с праздником
Вера всегда нам помогала - Развожаев поздравил православных с праздником - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Вера всегда нам помогала - Развожаев поздравил православных с праздником
Православная вера всегда помогала русскому воину в битве за правое дело. Сейчас она помогает бойцам в зоне СВО, труженики тыла благодаря вере могут справиться с РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T11:20
2023-07-28T11:20
1035 лет крещения руси
1035-летие крещения руси
михаил развожаев
севастополь
православие
христианство
религия
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Православная вера всегда помогала русскому воину в битве за правое дело. Сейчас она помогает бойцам в зоне СВО, труженики тыла благодаря вере могут справиться с любыми трудностями. Когда-то именно Севастополь, в котором князь Владимир крестился со своей дружиной, определил путь нашей страны на последующие столетия. Об этом в своем поздравлении с Днем Крещения Руси напомнил губернатор Севастополя Михаила Развожаева.Жить на святой земле Севастополя и чтить традиции, заложенные предками - это счастье. А главное наше богатство – это вера, отметил он.Также он пожелал севастопольцам, чтобы светлые помыслы, забота о ближнем и сострадание к страждущему всегда были с ними, а добрые дела – возвращались.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси.О роли христианства в истории Крыма как перекрестка цивилизаций РИА Новости Крым рассказывает в специальном проекте, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси:Читайте также на РИА Новости Крым:От греков на Русь: Крым христианскийКрещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело
https://crimea.ria.ru/20230728/kreschenie-rusi-1130266660.html
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1035-летие крещения руси, михаил развожаев, севастополь, православие, христианство, религия, крым, новости крыма
Вера всегда нам помогала - Развожаев поздравил православных с праздником

Развожаев в День крещения Руси: Севастополь определил путь России на столетия

11:20 28.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Православная вера всегда помогала русскому воину в битве за правое дело. Сейчас она помогает бойцам в зоне СВО, труженики тыла благодаря вере могут справиться с любыми трудностями. Когда-то именно Севастополь, в котором князь Владимир крестился со своей дружиной, определил путь нашей страны на последующие столетия. Об этом в своем поздравлении с Днем Крещения Руси напомнил губернатор Севастополя Михаила Развожаева.
"Дорогие севастопольцы! Православные христиане! Поздравлю вас с Днем Крещения Руси! Тысяча тридцать пять лет назад Севастополь определил путь нашей страны на последующие столетия. В 988 году в Корсуне, князь Владимир крестил свою дружину. Именно отсюда вера православная пошла на Руси", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Жить на святой земле Севастополя и чтить традиции, заложенные предками - это счастье. А главное наше богатство – это вера, отметил он.
"Вера, которая всегда помогала русскому воину в битве за правое дело. Сейчас она помогает бойцам на передовой пережить самые опасные моменты, помогает и труженикам в тылу", - напомнил Развожаев.
Также он пожелал севастопольцам, чтобы светлые помыслы, забота о ближнем и сострадание к страждущему всегда были с ними, а добрые дела – возвращались.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Крещения Руси.
"Это поворотный момент истории, день рождения новой эпохи, которая продолжается и сегодня. Выбор, сделанный святым равноапостольным князем Владимиром, определил цивилизационный путь России, ее духовный облик и миссию, - написал он в своем Telegram-канале.
О роли христианства в истории Крыма как перекрестка цивилизаций РИА Новости Крым рассказывает в специальном проекте, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси:
Свято-Владимирский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
00:031035 лет Крещения Руси
1035 лет Крещения Руси: как Русь крестилась в крымском Херсонесе
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1035 лет Крещения Руси1035-летие Крещения РусиМихаил РазвожаевСевастопольПравославиеХристианствоРелигияКрымНовости Крыма
 
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