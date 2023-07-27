https://crimea.ria.ru/20230727/v-simferopole-po-goryachim-sledam-zaderzhany-podzhigateli-avto-1130326739.html
В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто - РИА Новости Крым, 27.07.2023
В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
В Симферополе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T13:18
2023-07-27T13:18
2023-07-27T13:18
происшествия
мвд по республике крым
новости крыма
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1b/1130327089_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_3fa7cee07aa4041a0d7c4adbced00330.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Информация о поджогах трех автомобилей на улице Радищева поступила в дежурную часть ночью. На места происшествий оперативно выехала следственно-оперативная группа. Одного из злоумышленников задержали благодаря неравнодушному очевидцу, который удерживал его возле места возгорания до приезда правоохранителей. Через некоторое время его подельник был задержан патрульно-постовой службой в том же районе города.Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители в возрасте 26 и 35 лет. Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.По фактам поджогов возбуждены уголовные дела. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеВ Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1b/1130327089_0:0:877:658_1920x0_80_0_0_965405d9c6b629366b2f58da5ca76e5f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, симферополь, общество
В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
МВД Крыма: в Симферополе задержали серийных поджигателей машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Информация о поджогах трех автомобилей на улице Радищева поступила в дежурную часть ночью. На места происшествий оперативно выехала следственно-оперативная группа. Одного из злоумышленников задержали благодаря неравнодушному очевидцу, который удерживал его возле места возгорания до приезда правоохранителей. Через некоторое время его подельник был задержан патрульно-постовой службой в том же районе города.
Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители в возрасте 26 и 35 лет. Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.
"Задержанные пояснили, что в состоянии алкогольного опьянения хотели угнать автомобили, чтобы покататься и добраться до дома. Однако после неудачных попыток завести транспортные средства подожгли их с целью уничтожения улик. По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба составила 440 тысяч рублей", – говорится в Telegram-канале ведомства.
По фактам поджогов возбуждены уголовные дела. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также на РИА Новости Крым: