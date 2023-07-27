https://crimea.ria.ru/20230727/v-simferopole-po-goryachim-sledam-zaderzhany-podzhigateli-avto-1130326739.html

В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто

В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто - РИА Новости Крым, 27.07.2023

В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто

В Симферополе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T13:18

2023-07-27T13:18

2023-07-27T13:18

происшествия

мвд по республике крым

новости крыма

симферополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1b/1130327089_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_3fa7cee07aa4041a0d7c4adbced00330.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Информация о поджогах трех автомобилей на улице Радищева поступила в дежурную часть ночью. На места происшествий оперативно выехала следственно-оперативная группа. Одного из злоумышленников задержали благодаря неравнодушному очевидцу, который удерживал его возле места возгорания до приезда правоохранителей. Через некоторое время его подельник был задержан патрульно-постовой службой в том же районе города.Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители в возрасте 26 и 35 лет. Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.По фактам поджогов возбуждены уголовные дела. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеВ Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, симферополь, общество