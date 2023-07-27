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В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто - РИА Новости Крым, 27.07.2023
В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
В Симферополе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T13:18
2023-07-27T13:18
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Информация о поджогах трех автомобилей на улице Радищева поступила в дежурную часть ночью. На места происшествий оперативно выехала следственно-оперативная группа. Одного из злоумышленников задержали благодаря неравнодушному очевидцу, который удерживал его возле места возгорания до приезда правоохранителей. Через некоторое время его подельник был задержан патрульно-постовой службой в том же районе города.Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители в возрасте 26 и 35 лет. Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.По фактам поджогов возбуждены уголовные дела. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Читайте также на РИА Новости Крым:Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель автоЖительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в СимферополеВ Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности
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РИА Новости Крым
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4.7
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происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, симферополь, общество
В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто

МВД Крыма: в Симферополе задержали серийных поджигателей машин

13:18 27.07.2023
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Информация о поджогах трех автомобилей на улице Радищева поступила в дежурную часть ночью. На места происшествий оперативно выехала следственно-оперативная группа. Одного из злоумышленников задержали благодаря неравнодушному очевидцу, который удерживал его возле места возгорания до приезда правоохранителей. Через некоторое время его подельник был задержан патрульно-постовой службой в том же районе города.
Подозреваемыми оказались ранее судимые местные жители в возрасте 26 и 35 лет. Мужчин доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.

"Задержанные пояснили, что в состоянии алкогольного опьянения хотели угнать автомобили, чтобы покататься и добраться до дома. Однако после неудачных попыток завести транспортные средства подожгли их с целью уничтожения улик. По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба составила 440 тысяч рублей", – говорится в Telegram-канале ведомства.

По фактам поджогов возбуждены уголовные дела. Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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