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Жара до +37: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Жара до +37: погода в Крыму в среду
Жара до +37: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Жара до +37: погода в Крыму в среду
В среду благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропической воздушной массы, в Крыму сохранится сухая и жаркая... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T00:01
2023-07-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В среду благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропической воздушной массы, в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +32...+34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный: ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +33…+35.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.Море у берегов Севастополя прогрелось до +23, у берегов Феодосии и в Керченском проливе вода +24 градуса, в Ялте, Алуште, Евпатории, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара до +37: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду жара до +37 градусов

00:01 26.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В среду благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропической воздушной массы, в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +26 градусов, днем +32…+37, в горах +25…+30", — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +32...+34.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный: ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +33…+35.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.
Море у берегов Севастополя прогрелось до +23, у берегов Феодосии и в Керченском проливе вода +24 градуса, в Ялте, Алуште, Евпатории, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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