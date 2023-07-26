https://crimea.ria.ru/20230726/zhara-do-37-pogoda-v-krymu-v-sredu-1130276866.html

Жара до +37: погода в Крыму в среду

Жара до +37: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Жара до +37: погода в Крыму в среду

В среду благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропической воздушной массы, в Крыму сохранится сухая и жаркая... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T00:01

2023-07-26T00:01

2023-07-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В среду благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропической воздушной массы, в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +32...+34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный: ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +33…+35.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.Море у берегов Севастополя прогрелось до +23, у берегов Феодосии и в Керченском проливе вода +24 градуса, в Ялте, Алуште, Евпатории, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.

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евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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