https://crimea.ria.ru/20230726/zhara-do-37-pogoda-v-krymu-v-sredu-1130276866.html
Жара до +37: погода в Крыму в среду
Жара до +37: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Жара до +37: погода в Крыму в среду
В среду благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропической воздушной массы, в Крыму сохранится сухая и жаркая... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T00:01
2023-07-26T00:01
2023-07-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119850455_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_15ee2dd370d29759518d186670be3923.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В среду благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропической воздушной массы, в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +32...+34.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный: ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +33…+35.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.Море у берегов Севастополя прогрелось до +23, у берегов Феодосии и в Керченском проливе вода +24 градуса, в Ялте, Алуште, Евпатории, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119850455_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8aec7282bf470173e12bcc81d02e4706.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара до +37: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду жара до +37 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В среду благодаря области повышенного атмосферного давления и мощному выносу на полуостров тропической воздушной массы, в Крыму сохранится сухая и жаркая погода. В западных и центральных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +26 градусов, днем +32…+37, в горах +25…+30", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +32...+34.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный: ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21…+23, днем +33…+35.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +32...+34.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем до +30...+32.
Море у берегов Севастополя прогрелось до +23, у берегов Феодосии и в Керченском проливе вода +24 градуса, в Ялте, Алуште, Евпатории, Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.