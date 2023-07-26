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Последний классик: в Крыму скончалась Полина Черкасова-Москвитина
Последний классик: в Крыму скончалась Полина Черкасова-Москвитина - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Последний классик: в Крыму скончалась Полина Черкасова-Москвитина
В Симферополе на 101-ом году ушла из жизни писатель Полина Дмитриевна Черкасова-Москвитина – супруга известного советского и российского автора Алексея... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T18:56
2023-07-26T18:56
2023-07-26T18:56
крым
симферополь
утраты
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на 101-ом году ушла из жизни писатель Полина Дмитриевна Черкасова-Москвитина – супруга известного советского и российского автора Алексея Черкасова. Об этом сообщил руководитель региональной общественной организации "Землячество сибиряков в Крыму" Олег Лобов.Черкасова-Москвитина работала в соавторстве с супругом, также ее перу принадлежит роман-биография "Лиловый сад", который издан многотысячным тиражом. По произведениям Черкасовых сняты художественные и документальные фильмы, поставлены спектакли, в том числе на сцене Минусинского драматического театра Красноярского края, где прошли детство и юные годы писательской четы.Полина Черкасова-Москвитина скончалась 25 июля и будет похоронена рядом с супругом, на кладбище Абдал, в Симферополе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, утраты, культура, общество
Последний классик: в Крыму скончалась Полина Черкасова-Москвитина
В Крыму ушла из жизни последний классик советской литературы Полина Черкасова-Москвитина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на 101-ом году ушла из жизни писатель Полина Дмитриевна Черкасова-Москвитина – супруга известного советского и российского автора Алексея Черкасова. Об этом сообщил руководитель региональной общественной организации "Землячество сибиряков в Крыму" Олег Лобов.
"Уход из жизни Полины Черкасовой-Москвитиной – это практически прощание с классиками советской и российской литературы на крымской земле. Полина Дмитриевна лично знала и была дружна с корифеями отечественной литературы, к плеяде которых можно отнести Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Георгия Маркова, Александра Вампилова, Константина Седых и других, лично знала Святителя Луку - в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого", – констатировал Лобов.
Черкасова-Москвитина работала в соавторстве с супругом, также ее перу принадлежит роман-биография "Лиловый сад", который издан многотысячным тиражом. По произведениям Черкасовых сняты художественные и документальные фильмы, поставлены спектакли, в том числе на сцене Минусинского драматического театра Красноярского края, где прошли детство и юные годы писательской четы.
Полина Черкасова-Москвитина скончалась 25 июля и будет похоронена рядом с супругом, на кладбище Абдал, в Симферополе.