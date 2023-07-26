https://crimea.ria.ru/20230726/posledniy-klassik-v-krymu-skonchalas-polina-cherkasova-moskvitina-1130317139.html

Последний классик: в Крыму скончалась Полина Черкасова-Москвитина

Последний классик: в Крыму скончалась Полина Черкасова-Москвитина - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Последний классик: в Крыму скончалась Полина Черкасова-Москвитина

В Симферополе на 101-ом году ушла из жизни писатель Полина Дмитриевна Черкасова-Москвитина – супруга известного советского и российского автора Алексея... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T18:56

2023-07-26T18:56

2023-07-26T18:56

крым

симферополь

утраты

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на 101-ом году ушла из жизни писатель Полина Дмитриевна Черкасова-Москвитина – супруга известного советского и российского автора Алексея Черкасова. Об этом сообщил руководитель региональной общественной организации "Землячество сибиряков в Крыму" Олег Лобов.Черкасова-Москвитина работала в соавторстве с супругом, также ее перу принадлежит роман-биография "Лиловый сад", который издан многотысячным тиражом. По произведениям Черкасовых сняты художественные и документальные фильмы, поставлены спектакли, в том числе на сцене Минусинского драматического театра Красноярского края, где прошли детство и юные годы писательской четы.Полина Черкасова-Москвитина скончалась 25 июля и будет похоронена рядом с супругом, на кладбище Абдал, в Симферополе.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, утраты, культура, общество