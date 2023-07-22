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Какие поезда задерживаются из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Какие поезда задерживаются из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Какие поезда задерживаются из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Шесть поездов задерживаются из-за ЧП на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, часть пассажиров пересаживают на автобусы с использованием схемы РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T15:15
2023-07-22T15:15
2023-07-22T16:08
поезд
билеты
происшествия
крым
гранд сервис экспресс
расписание поездов
красногвардейский район
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Шесть поездов задерживаются из-за ЧП на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, часть пассажиров пересаживают на автобусы с использованием схемы мультимодальной перевозки. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Так, по состоянию на 15:00 остановлены четыре состава в Крым:Из Крыма остановлены два поезда:В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что если поезда в списке нет, он в данный момент следует по графику. И проинформировали, что пассажиры вечернего поезда из Евпатории в Петербург также будут перевезены до ближайшей открытой ж/д станции автобусами."Пассажиры поезда №174 Евпатория - СПб (отправлением из Евпатории сегодня в 19.26) отправятся со станции Джанкой в 20.25. До Джанкоя пассажиры будут доставлены на автобусах. Просим прибывать на вокзалы Евпатории и Сак ко времени, указанному в билете", - подытожили в компании.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено. Это необходимая мера безопасности, поскольку расстояние путей от до эпицентра составляет около 2,5 км. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло в Красногвардейском районе КрымаДвижение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасамиДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
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поезд, билеты, происшествия, крым, гранд сервис экспресс, расписание поездов, красногвардейский район, беспилотник (бпла, дрон)
Какие поезда задерживаются из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Шесть поездов задерживаются из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма - список
15:15 22.07.2023 (обновлено: 16:08 22.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым.
Шесть поездов задерживаются из-за ЧП на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма
, часть пассажиров пересаживают на автобусы с использованием схемы мультимодальной перевозки. Об этом сообщил перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Так, по состоянию на 15:00 остановлены четыре состава в Крым:
—пассажиры поезда №177 Москва - Симферополь (отправлением 20.07) отправлены со станции Ефремовская в Симферополь автобусами
—пассажиры поезда №28 Москва - Симферополь (отправлением 21.07) в ближайшее время будут отправлены в Симферополь автобусами
—поезд №179 СПб – Евпатория (отправлением 20.07) остановлен около станции Джанкой, задержка 3,5 часа. Пассажирам предоставляются вода и питание
—поезд №075 Омск – Симферополь (отправлением 19.07) остановлен около станции Джанкой, задержка 1 час.
Из Крыма остановлены два поезда:
—пассажиры поезда №160 проедут проблемный участок пути на автобусах без багажа и далее сядут в поезд. В поезде им будут предоставлены вода и питание
—пассажиры поезда №374 Симферополь - Смоленск отправляются автобусами от вокзала Симферополя до станции Ефремовская. Далее они продолжат путь на поезде.
В "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что если поезда в списке нет, он в данный момент следует по графику. И проинформировали, что пассажиры вечернего поезда из Евпатории в Петербург также будут перевезены до ближайшей открытой ж/д станции автобусами.
"Пассажиры поезда №174 Евпатория - СПб (отправлением из Евпатории сегодня в 19.26) отправятся со станции Джанкой в 20.25. До Джанкоя пассажиры будут доставлены на автобусах. Просим прибывать на вокзалы Евпатории и Сак ко времени, указанному в билете", - подытожили в компании.
Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено
. Это необходимая мера безопасности, поскольку расстояние путей от до эпицентра составляет около 2,5 км. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.
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