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Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, где началась детонация боеприпасов после атаки... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T12:34
2023-07-22T12:34
2023-07-22T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, где началась детонация боеприпасов после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Так, остановлены поезда №177 Москва - Симферополь, отправление 20 июля (около станции Ефремовская, задержка полтора часа), №28 Москва - Симферополь, отправление 21 июля (около станции Урожайная, задержка более часа), №179 СПб - Евпатория, отправление 20 июля (на станции Ефремовская, задержка более часа), а также №160 Симферополь - Москва, отправление 22 июля (около станции Пролетная, задержка более часа). Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также остановлено движение по Крымской железной дороге. Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуМомент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео
https://crimea.ria.ru/20230722/dvizhenie-poezdov-v-krymu-ostanovleno-iz-za-chp-na-sklade-s-boepripasami-1130234076.html
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гранд сервис экспресс, поезд, расписание поездов, билеты, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), происшествия
Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма остановлены четыре поезда – перевозчик
12:34 22.07.2023 (обновлено: 12:39 22.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, где началась детонация боеприпасов после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"На данный момент остановлены несколько поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма. Пассажиры поездов №177, №28 будут доставлены автобусами до своих станций. По состоянию на 12:20 в направлении полуострова Крым остановлены три поезда, из Крыма – один", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
Так, остановлены поезда №177 Москва - Симферополь, отправление 20 июля (около станции Ефремовская, задержка полтора часа), №28 Москва - Симферополь, отправление 21 июля (около станции Урожайная, задержка более часа), №179 СПб - Евпатория, отправление 20 июля (на станции Ефремовская, задержка более часа), а также №160 Симферополь - Москва, отправление 22 июля (около станции Пролетная, задержка более часа).
"В дальнейшем мы постараемся сократить отставание и вернуться в график движения", - отметил оператор железнодорожных перевозок.
Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также остановлено движение по Крымской железной дороге. Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.
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