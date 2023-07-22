https://crimea.ria.ru/20230722/kakie-poezda-ostanovleny-iz-za-chp-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-1130234309.html

Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма

Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма

Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, где началась детонация боеприпасов после атаки... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T12:34

2023-07-22T12:34

2023-07-22T12:39

гранд сервис экспресс

поезд

расписание поездов

билеты

железные дороги крыма

крымская железная дорога (кжд)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130112692_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_7b309dedba41307ff471ba110a2eb0a4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, где началась детонация боеприпасов после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Так, остановлены поезда №177 Москва - Симферополь, отправление 20 июля (около станции Ефремовская, задержка полтора часа), №28 Москва - Симферополь, отправление 21 июля (около станции Урожайная, задержка более часа), №179 СПб - Евпатория, отправление 20 июля (на станции Ефремовская, задержка более часа), а также №160 Симферополь - Москва, отправление 22 июля (около станции Пролетная, задержка более часа). Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также остановлено движение по Крымской железной дороге. Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуМомент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео

https://crimea.ria.ru/20230722/dvizhenie-poezdov-v-krymu-ostanovleno-iz-za-chp-na-sklade-s-boepripasami-1130234076.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, расписание поездов, билеты, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), происшествия