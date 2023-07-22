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Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, где началась детонация боеприпасов после атаки... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T12:34
2023-07-22T12:39
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поезд
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, где началась детонация боеприпасов после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Так, остановлены поезда №177 Москва - Симферополь, отправление 20 июля (около станции Ефремовская, задержка полтора часа), №28 Москва - Симферополь, отправление 21 июля (около станции Урожайная, задержка более часа), №179 СПб - Евпатория, отправление 20 июля (на станции Ефремовская, задержка более часа), а также №160 Симферополь - Москва, отправление 22 июля (около станции Пролетная, задержка более часа). Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также остановлено движение по Крымской железной дороге. Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуМомент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео
https://crimea.ria.ru/20230722/dvizhenie-poezdov-v-krymu-ostanovleno-iz-za-chp-na-sklade-s-boepripasami-1130234076.html
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гранд сервис экспресс, поезд, расписание поездов, билеты, железные дороги крыма, крымская железная дорога (кжд), происшествия
Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма

Из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма остановлены четыре поезда – перевозчик

12:34 22.07.2023 (обновлено: 12:39 22.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, где началась детонация боеприпасов после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
"На данный момент остановлены несколько поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма. Пассажиры поездов №177, №28 будут доставлены автобусами до своих станций. По состоянию на 12:20 в направлении полуострова Крым остановлены три поезда, из Крыма – один", - говорится в Telegram-канале перевозчика.
Так, остановлены поезда №177 Москва - Симферополь, отправление 20 июля (около станции Ефремовская, задержка полтора часа), №28 Москва - Симферополь, отправление 21 июля (около станции Урожайная, задержка более часа), №179 СПб - Евпатория, отправление 20 июля (на станции Ефремовская, задержка более часа), а также №160 Симферополь - Москва, отправление 22 июля (около станции Пролетная, задержка более часа).
"В дальнейшем мы постараемся сократить отставание и вернуться в график движения", - отметил оператор железнодорожных перевозок.
Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения. Также остановлено движение по Крымской железной дороге. Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.
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Пассажиры на вокзале
12:24
Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами
 
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Заголовок открываемого материала
14:14ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Красногвардейском районе Крыма
13:53В зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
13:44Армия России ракетным ударом уничтожила большое число наемников во Львове
13:40Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье
13:25Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Красногвардейского
13:00Крымский мост сейчас: второе перекрытие движения и очереди
12:58ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область
12:34Какие поезда остановлены из-за ЧП в Красногвардейском районе Крыма
12:24Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами
12:17Погода, ограничения и трафик: все о работе Керченской переправы
12:12Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют
11:51ЧП с катером в Финском заливе: при крушении судна погиб мужчина
11:42Крымский мост снова открыт для автомобилей
11:35Шторм с ливнями и градом идет в Крым
11:14Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
11:10Мужчина сорвался с высоты в бухте Александра в Севастополе
11:06ДТП с междугородним автобусом Махачкала - Ростов: пострадали 12 человек
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