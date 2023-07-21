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РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида"
РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида" - РИА Новости Крым, 21.07.2023
РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида"
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил группе компаний "ТЭС" 1,92 миллиарда рублей для строительства автозаправочных станций (АЗС) на трассе федерального РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:47
2023-07-21T13:47
2023-07-21T13:47
рнкб (пао)
крым
трасса таврида
топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил группе компаний "ТЭС" 1,92 миллиарда рублей для строительства автозаправочных станций (АЗС) на трассе федерального значения "Таврида", сообщает пресс-служба банка.При поддержке РНКБ были введены в эксплуатацию уже семь многофункциональных АЗС "ТЭС" на трассе "Таврида", еще четыре планируется открыть в 2023 году. Новые современные автозаправочные комплексы создаются с использованием новейших технологий, высокотехнического сертифицированного оборудования и экологически чистых материалов, говорится в сообщении.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), крым, трасса таврида, топливо в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил группе компаний "ТЭС" 1,92 миллиарда рублей для строительства автозаправочных станций (АЗС) на трассе федерального значения "Таврида", сообщает пресс-служба банка.
При поддержке РНКБ были введены в эксплуатацию уже семь многофункциональных АЗС "ТЭС" на трассе "Таврида", еще четыре планируется открыть в 2023 году. Новые современные автозаправочные комплексы создаются с использованием новейших технологий, высокотехнического сертифицированного оборудования и экологически чистых материалов, говорится в сообщении.
"Трасса "Таврида" является главной транспортной артерией полуострова и имеет огромное значение не только для жителей, но и для гостей Крыма. Мы вместе с нашими партнерами готовы инвестировать в развитие придорожной инфраструктуры главной трассы региона в соответствии с федеральными стандартами", - отметил вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого привели в пресс-службе.