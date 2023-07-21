https://crimea.ria.ru/20230721/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-azs-na-trasse-tavrida-1130217691.html

РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида"

РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида" - РИА Новости Крым, 21.07.2023

РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида"

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил группе компаний "ТЭС" 1,92 миллиарда рублей для строительства автозаправочных станций (АЗС) на трассе федерального РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T13:47

2023-07-21T13:47

2023-07-21T13:47

рнкб (пао)

крым

трасса таврида

топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, предоставил группе компаний "ТЭС" 1,92 миллиарда рублей для строительства автозаправочных станций (АЗС) на трассе федерального значения "Таврида", сообщает пресс-служба банка.При поддержке РНКБ были введены в эксплуатацию уже семь многофункциональных АЗС "ТЭС" на трассе "Таврида", еще четыре планируется открыть в 2023 году. Новые современные автозаправочные комплексы создаются с использованием новейших технологий, высокотехнического сертифицированного оборудования и экологически чистых материалов, говорится в сообщении.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, трасса таврида, топливо в крыму