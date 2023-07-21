https://crimea.ria.ru/20230721/lokalnye-grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1130193673.html

Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

В пятницу близость фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Вероятны локальные грозовые дожди. В западных районах полуострова... РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T00:01

2023-07-21T00:01

2023-07-21T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В пятницу близость фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Вероятны локальные грозовые дожди. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +29...+31.Море у берегов Алушты, Евпатории, Севастополя прогрелось до +23, в Ялте, Феодосии, Керченском проливе вода +24 градуса, в Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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