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Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
В пятницу близость фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Вероятны локальные грозовые дожди. В западных районах полуострова... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T00:01
2023-07-21T00:01
крымская погода
погода в крыму
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севастополь
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В пятницу близость фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Вероятны локальные грозовые дожди. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +29...+31.Море у берегов Алушты, Евпатории, Севастополя прогрелось до +23, в Ялте, Феодосии, Керченском проливе вода +24 градуса, в Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу локальные грозовые дожди

00:01 21.07.2023
 
© РИА Новости КрымГроза над Симферополем
Гроза над Симферополем - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В пятницу близость фронтального раздела обусловит в Крыму неустойчивый характер погоды. Вероятны локальные грозовые дожди. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +28…+33 градуса, в горах +21…+26", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +30...+32.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +29...+31.
Море у берегов Алушты, Евпатории, Севастополя прогрелось до +23, в Ялте, Феодосии, Керченском проливе вода +24 градуса, в Черноморском и в Азовском море температура морской воды +25.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 июля
22:02Главные события и заявления дня: 20 июля
21:56Главные новости Крыма: 20 июля
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