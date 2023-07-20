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Без осадков: погода в Крыму в четверг
Без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Без осадков: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря влиянию тропической воздушной массы ожидается жаркая погода. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T00:01
2023-07-20T00:01
2023-07-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию тропической воздушной массы ожидается жаркая погода. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +29...+31.Море у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +23, в Алуште вода +21 градус, в Евпатории +22, в Черноморском +24. В Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию тропической воздушной массы ожидается жаркая погода. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +28…+33 градуса, в горах +21…+26", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.
В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +29...+31.
Море у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +23, в Алуште вода +21 градус, в Евпатории +22, в Черноморском +24. В Азовском море температура морской воды +25.