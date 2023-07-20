https://crimea.ria.ru/20230720/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1130146624.html

Без осадков: погода в Крыму в четверг

Без осадков: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Без осадков: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму благодаря влиянию тропической воздушной массы ожидается жаркая погода. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T00:01

2023-07-20T00:01

2023-07-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию тропической воздушной массы ожидается жаркая погода. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем воздух прогреется до +29...+31.В Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +29...+31.Море у берегов Ялты, Феодосии, Севастополя, в Керченском проливе прогрелось до +23, в Алуште вода +21 градус, в Евпатории +22, в Черноморском +24. В Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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