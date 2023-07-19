https://crimea.ria.ru/20230719/kratkovremennye-grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-sredu-1130146001.html

Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду

Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду

В среду в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела в Крыму ожидаются местами кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T00:01

2023-07-19T00:01

2023-07-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В среду в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела в Крыму ожидаются местами кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории также переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +19...+21, днем до +30...+32 градусов.В Судаке, Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +28...+30.Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории прогрелось до +22, в Севастополе вода +23 градуса, в Феодосии +24. В Черноморском, Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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