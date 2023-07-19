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Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду
Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду
В среду в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела в Крыму ожидаются местами кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T00:01
2023-07-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В среду в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела в Крыму ожидаются местами кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории также переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +19...+21, днем до +30...+32 градусов.В Судаке, Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +28...+30.Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории прогрелось до +22, в Севастополе вода +23 градуса, в Феодосии +24. В Черноморском, Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду кратковременные грозовые дожди

00:01 19.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Алла ДружиновичГроза над Симферополем
Гроза над Симферополем - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Алла Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В среду в связи с прохождением атмосферного фронтального раздела в Крыму ожидаются местами кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +25, днем +27…+32 градуса, в горах +20…+25", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью южный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.
В Евпатории также переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +19...+21, днем до +30...+32 градусов.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем термометры покажут +28...+30.
Море у берегов Ялты, Алушты, Евпатории прогрелось до +22, в Севастополе вода +23 градуса, в Феодосии +24. В Черноморском, Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
22:01Главные события и заявления дня: 18 июля
21:55Главные новости Крыма: 18 июля
21:25Керченская переправа временно не работает – МЧС
21:11В Крыму профсоюзы перечисляют миллионы в поддержку СВО
21:07Названа причина отравления купавшихся в море детей на Кубани
20:38Ситуация с COVID–19 в России: сколько заболевших и умерших за неделю
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