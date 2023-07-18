https://crimea.ria.ru/20230718/teplo-i-solnechno-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1130088526.html

Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник

Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник

Во вторник область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обусловят в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T00:01

2023-07-18T00:01

2023-07-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Во вторник область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обусловят в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17 градусов, днем +29...31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем 28…30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...21 градус, днем воздух прогреется до +29...31.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...22 градуса, днем +29...31.Море у берегов Ялты и Алушты прогрелось до +23, в Евпатории, Феодосии, Севастополе вода +22 градуса, в Черноморском +24. В Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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