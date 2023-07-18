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Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник
Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник
Во вторник область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обусловят в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Во вторник область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обусловят в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17 градусов, днем +29...31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем 28…30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...21 градус, днем воздух прогреется до +29...31.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...22 градуса, днем +29...31.Море у берегов Ялты и Алушты прогрелось до +23, в Евпатории, Феодосии, Севастополе вода +22 градуса, в Черноморском +24. В Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник тепло и солнечно

00:01 18.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Балаклаве
Отдыхающие на набережной в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Во вторник область повышенного атмосферного давления, тропическая воздушная масса обусловят в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19 градусов, на побережье до +24, днем +28…33 градуса, в горах +21…26", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17 градусов, днем +29...31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем 28…30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...21 градус, днем воздух прогреется до +29...31.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...22 градуса, днем +29...31.
Море у берегов Ялты и Алушты прогрелось до +23, в Евпатории, Феодосии, Севастополе вода +22 градуса, в Черноморском +24. В Керченском проливе и Азовском море температура морской воды +25.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
00:01Тепло и солнечно: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
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