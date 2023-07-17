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Комфортное тепло: погода в Крыму в понедельник
Комфортное тепло: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Комфортное тепло: погода в Крыму в понедельник
В понедельник область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T00:01
2023-07-17T00:01
2023-07-17T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В понедельник область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17 градусов, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20 градусов, днем +26…28.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...23, днем воздух прогреется до +28...30 градусов.В Евпатории, Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...21 градуса, днем +28...30.Море у берегов Ялты и в Черноморском прогрелось до +23, в Алуште вода +22 градуса, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +21. В Керченском проливе температура морской воды +24, в Азовском море +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Комфортное тепло: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник комфортная летняя погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В понедельник область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…19 градусов, на побережье до +24, днем +28…33 градуса, в горах +20…25", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17 градусов, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20 градусов, днем +26…28.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...23, днем воздух прогреется до +28...30 градусов.
В Евпатории, Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...21 градуса, днем +28...30.
Море у берегов Ялты и в Черноморском прогрелось до +23, в Алуште вода +22 градуса, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +21. В Керченском проливе температура морской воды +24, в Азовском море +25.