https://crimea.ria.ru/20230717/komfortnoe-teplo-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1130085048.html

Комфортное тепло: погода в Крыму в понедельник

Комфортное тепло: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Комфортное тепло: погода в Крыму в понедельник

В понедельник область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T00:01

2023-07-17T00:01

2023-07-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В понедельник область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. В западных районах полуострова чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17 градусов, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20 градусов, днем +26…28.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...23, днем воздух прогреется до +28...30 градусов.В Евпатории, Судаке, Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...21 градуса, днем +28...30.Море у берегов Ялты и в Черноморском прогрелось до +23, в Алуште вода +22 градуса, в Евпатории, Феодосии, Севастополе +21. В Керченском проливе температура морской воды +24, в Азовском море +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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