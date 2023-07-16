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Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек тушат лесной пожар в Турции - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек тушат лесной пожар в Турции
Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек тушат лесной пожар в Турции - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек тушат лесной пожар в Турции
Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T17:36
2023-07-16T17:36
турция
происшествия
пожар
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Йумакли. Губернатор провинции Хатай Мустафа Масатли в свою очередь заявил госагентству Anadolu, что жители региона были эвакуированы. "Наши воздушные и наземные команды принимают участие в тушении лесного пожара, возникшего в районе Согуолук, и мы также запросили поддержку у соседних провинций. Мы эвакуировали наших граждан из населенных пунктов в этом районе", - сказал он.
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турция, происшествия, пожар, в мире, новости

Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек тушат лесной пожар в Турции

17:36 16.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар. Архивное фото
Пожар. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Алексей Вовк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Йумакли.
"На тушение лесного пожара в районе Хатай-Белен было направлено 9 самолетов, 21 вертолет, 59 единиц наземной техники и 375 человек личного состава. Эффективное вмешательство наших команд с воздуха и земли продолжается непрерывно", - приводит слова министра газета Star.
Губернатор провинции Хатай Мустафа Масатли в свою очередь заявил госагентству Anadolu, что жители региона были эвакуированы.
"Наши воздушные и наземные команды принимают участие в тушении лесного пожара, возникшего в районе Согуолук, и мы также запросили поддержку у соседних провинций. Мы эвакуировали наших граждан из населенных пунктов в этом районе", - сказал он.
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