https://crimea.ria.ru/20230716/devyat-samoletov-21-vertolet-i-375-chelovek-tushat-lesnoy-pozhar-v-turtsii-1130091114.html

Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек тушат лесной пожар в Турции

Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек тушат лесной пожар в Турции - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек тушат лесной пожар в Турции

Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T17:36

2023-07-16T17:36

2023-07-16T17:36

турция

происшествия

пожар

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Девять самолетов, 21 вертолет и 375 человек вовлечены в тушение лесного пожара в районе Белен турецкой провинции Хатай, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Йумакли. Губернатор провинции Хатай Мустафа Масатли в свою очередь заявил госагентству Anadolu, что жители региона были эвакуированы. "Наши воздушные и наземные команды принимают участие в тушении лесного пожара, возникшего в районе Согуолук, и мы также запросили поддержку у соседних провинций. Мы эвакуировали наших граждан из населенных пунктов в этом районе", - сказал он.

https://crimea.ria.ru/20210820/v-chest-pogibshikh-pilotov-rossiyskogo-be-200-nazovut-lesa-v-turtsii-1120602277.html

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2023

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турция, происшествия, пожар, в мире, новости