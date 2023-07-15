https://crimea.ria.ru/20230715/sukho-i-solnechno-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130049445.html

Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу

Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу

В субботу область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T00:01

2023-07-15T00:01

2023-07-15T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18; днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем +28...+30.

https://crimea.ria.ru/20230701/kakim-budet-iyul-v-krymu-1129728548.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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