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Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу
Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу
В субботу область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T00:01
2023-07-15T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18; днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем +28...+30.
https://crimea.ria.ru/20230701/kakim-budet-iyul-v-krymu-1129728548.html
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96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу сухо и солнечно

00:01 15.07.2023
 
© РИА Новости . Джузеппе Маффиа / Перейти в фотобанкТеплая погода
Теплая погода - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Джузеппе Маффиа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ветер северо-западный 8-13 м/с, в субботу ночью в восточных районах, на ЮБК и в горах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13…18, на южном и восточном побережье до 22 градусов, днем 25…30, в горах 19…24 градуса", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18; днем 27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем воздух прогреется до +27...+29.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем +28...+30.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
1 июля, 18:03Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет июль в Крыму
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
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00:01Сухо и солнечно: погода в Крыму в субботу
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