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Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки
Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки
Житель Красноперекопского района Крыма проник в дом 81-летней односельчанки и похитил 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T11:55
2023-07-12T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района Крыма проник в дом 81-летней односельчанки и похитил 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратилась сама пожилая женщина. Вскоре оперативники задержали 30-летнего подозреваемого, который признался в содеянном.Скрывшись с места преступления, мужчина потратил все украденные деньги. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Задержанному грозит до шест лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи псевдо-медик обманул старушку на 12 тысяч рублейВ Севастополе с пенсионерки "сняли порчу" за полмиллионаВ Крыму проходимец подсунул старушке сувенирную пятитысячную купюру
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, происшествия, кража, крым, мвд по республике крым, новости, общество
Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки

МВД: житель Крыма признался в краже 140 тысяч из дома 81-летней односельчанки

11:55 12.07.2023 (обновлено: 13:32 12.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района Крыма проник в дом 81-летней односельчанки и похитил 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратилась сама пожилая женщина. Вскоре оперативники задержали 30-летнего подозреваемого, который признался в содеянном.

"Чтобы решить свои финансовые проблемы, мужчина решил занять деньги у пенсионерки. Придя к ней домой, злоумышленник обнаружил, что ее нет, после чего проник внутрь жилища. Попав в спальную комнату, увидел на диване сверток с деньгами в размере 140 тысяч рублей и решил забрать их", - сообщили в полиции детали происшествия.

Скрывшись с места преступления, мужчина потратил все украденные деньги. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Задержанному грозит до шест лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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