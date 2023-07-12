https://crimea.ria.ru/20230712/krymchanin-vynes-140-tysyach-iz-doma-81-letney-sosedki-1130002784.html

Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки

Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Крымчанин вынес 140 тысяч из дома 81-летней соседки

Житель Красноперекопского района Крыма проник в дом 81-летней односельчанки и похитил 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T11:55

2023-07-12T11:55

2023-07-12T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района Крыма проник в дом 81-летней односельчанки и похитил 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, с заявлением в полицию обратилась сама пожилая женщина. Вскоре оперативники задержали 30-летнего подозреваемого, который признался в содеянном.Скрывшись с места преступления, мужчина потратил все украденные деньги. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Задержанному грозит до шест лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи псевдо-медик обманул старушку на 12 тысяч рублейВ Севастополе с пенсионерки "сняли порчу" за полмиллионаВ Крыму проходимец подсунул старушке сувенирную пятитысячную купюру

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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