Рейтинг@Mail.ru
В Крыму во вторник неустойчивая погода - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230711/v-krymu-vo-vtornik-neustoychivaya-pogoda-1129937014.html
В Крыму во вторник неустойчивая погода
В Крыму во вторник неустойчивая погода - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Крыму во вторник неустойчивая погода
Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T00:01
2023-07-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129482231_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_c5e825bcb4f6ec800b6ab1d601f779be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 25...27 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем грозовые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28.Читайте также на РИА Новости Крым:Большие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людейНепогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентовВ Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторан
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129482231_78:0:1214:852_1920x0_80_0_0_8f4dd6b68a69c2038b7d2b6872456d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крыму во вторник неустойчивая погода

В Крыму во вторник кратковременные грозовые дожди

00:01 11.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…18, на побережье до 21 градуса; днем 23…28 градусов, в горах 16…21", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 25...27 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем грозовые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +26...+28.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Большие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людей
Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов
В Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторан
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму во вторник неустойчивая погода
00:00Какой сегодня праздник: 11 июля
22:58Главные новости и заявления дня: 10 июля
22:36Въезд на Крымский мост: обстановка в ночь на 11 июля
22:25Главные новости Крыма: 10 июля
22:01Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть права
21:47В Крыму до августа ограничили посещение лесов
21:29В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе
21:21В горах Крыма спасли двух туристок
21:00Известные и забытые президенты России: галерея длиною в три десятилетия
20:41Севастополец стал победителем марафона в поддержку участников СВО
20:18Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт
20:02В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
19:38Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя
19:13В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
19:05Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
18:47Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку
18:33"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
18:09Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
17:50Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
Лента новостейМолния