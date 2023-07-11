https://crimea.ria.ru/20230711/v-krymu-vo-vtornik-neustoychivaya-pogoda-1129937014.html

В Крыму во вторник неустойчивая погода

В Крыму во вторник неустойчивая погода - РИА Новости Крым, 11.07.2023

В Крыму во вторник неустойчивая погода

Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T00:01

2023-07-11T00:01

2023-07-11T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 25...27 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем грозовые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28.Читайте также на РИА Новости Крым:Большие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людейНепогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентовВ Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторан

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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