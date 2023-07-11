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В Крыму во вторник неустойчивая погода
В Крыму во вторник неустойчивая погода - РИА Новости Крым, 11.07.2023
В Крыму во вторник неустойчивая погода
Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T00:01
2023-07-11T00:01
2023-07-11T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 25...27 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем грозовые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28.Читайте также на РИА Новости Крым:Большие подтопления - в Сочинском регионе эвакуируют людейНепогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентовВ Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторан
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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В Крыму во вторник неустойчивая погода
В Крыму во вторник кратковременные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…18, на побережье до 21 градуса; днем 23…28 градусов, в горах 16…21", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 25...27 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем грозовые дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +26...+28.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем воздух прогреется до +26...+28.
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