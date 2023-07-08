https://crimea.ria.ru/20230708/livnevye-dozhdi-grozy-shkval-grad-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1129884550.html

Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу

Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу

В субботу холодный фронтальный раздел изменит погоду на полуострове: ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T00:01

2023-07-08T00:01

2023-07-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 июл - РИА Новости Крым. В субботу холодный фронтальный раздел изменит погоду на полуострове: ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. В западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31 градус.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градусов, днем +28...+30.

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феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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