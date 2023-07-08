https://crimea.ria.ru/20230708/livnevye-dozhdi-grozy-shkval-grad-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1129884550.html
Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу
Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу
В субботу холодный фронтальный раздел изменит погоду на полуострове: ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T00:01
2023-07-08T00:01
2023-07-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 июл - РИА Новости Крым. В субботу холодный фронтальный раздел изменит погоду на полуострове: ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. В западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31 градус.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градусов, днем +28...+30.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу ливневые дожди, грозы, шквал, град
СИМФЕРОПОЛЬ, 08 июл - РИА Новости Крым. В субботу холодный фронтальный раздел изменит погоду на полуострове: ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. В западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Температура воздуха ночью 18…23, на побережье до 25 градусов, днем 27…32, в горах 19…24", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31 градус.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градусов, днем +28...+30.