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Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу
Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу
В субботу холодный фронтальный раздел изменит погоду на полуострове: ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T00:01
2023-07-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 июл - РИА Новости Крым. В субботу холодный фронтальный раздел изменит погоду на полуострове: ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. В западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31 градус.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градусов, днем +28...+30.
симферополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу ливневые дожди, грозы, шквал, град

00:01 08.07.2023
 
© РИА Новости КрымДождь в Крыму
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 июл - РИА Новости Крым. В субботу холодный фронтальный раздел изменит погоду на полуострове: ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, шквал 15-20 м/с, вероятен град. На реках Крыма ожидаются кратковременные подъемы уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок. В западных и центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 18…23, на побережье до 25 градусов, днем 27…32, в горах 19…24", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 29...31 градус.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +23...+25 градусов, днем +28...+30.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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