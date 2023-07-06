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Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг
Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных и центральных районах полуострова сохранится высокая... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T00:01
2023-07-06T00:01
2023-07-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных и центральных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 32...34 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21, днем 31…33 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем +30...+32.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24, днем до +32...+34 градусов.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных и центральных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Температура воздуха ночью 18…23, на побережье до 26 градусов; днем 31…36, в горах 22…27 градусов. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с.", - говорится в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 32...34 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21, днем 31…33 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем +30...+32.
В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24, днем до +32...+34 градусов.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.