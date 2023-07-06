https://crimea.ria.ru/20230706/zhara-ne-otpuskaet-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1129828062.html

Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг

Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных и центральных районах полуострова сохранится высокая... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T00:01

2023-07-06T00:01

2023-07-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111708/80/1117088081_0:580:5568:3712_1920x0_80_0_0_6e1c190e1b6e479869c849242f089526.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июл - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных и центральных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 18...20, днем 32...34 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21, днем 31…33 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +22...+24 градуса, днем +30...+32.В Евпатории также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24, днем до +32...+34 градусов.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +29...+31.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр