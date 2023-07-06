"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству
11:00 06.07.2023 (обновлено: 12:38 06.07.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭтнотуризм
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июля - 11.00. Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству".
Крым стал одним из 25 регионов, где пройдет межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Из 170 направлений на полуострове будет представлено три: "Виноделие", "Ресторанный сервис" и "Столярное дело". Свои работы по этим компетенциям покажут более 70 участников из 47 регионов страны.
Почему для Крыма были выбраны именно эти компетенции? Сколько участников будут представлять республику? Какие конкурсные задания предусмотрены для конкурсантов? По каким критериям будут определены лучшие? Как подобные мероприятия помогают в профессиональной деятельности педагога? Какими качествами необходимо обладать, чтобы попасть в финал конкурса?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина ЛАВРИК;
— начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем АМЕТОВА;
— заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина АРТАМОНОВА;
— директор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег ГОРЬКОВ.
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичПресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству"
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Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству"
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичМинистр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик
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Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичЗаместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина Артамонова
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Заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина Артамонова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичНачальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем Аметова
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Начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем Аметова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДиректор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег Горьков
5 из 5
Директор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег Горьков
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
1 из 5
Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству"
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
2 из 5
Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
3 из 5
Заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина Артамонова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
4 из 5
Начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем Аметова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
5 из 5
Директор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег Горьков
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич