Рейтинг@Mail.ru
"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230706/professionaly-krym-prinimaet-vserossiyskiy-chempionat-po-masterstvu-1129795222.html
"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству
"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству - РИА Новости Крым, 06.07.2023
"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству
РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T11:00
2023-07-06T12:38
пресс-центр
валентина лаврик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119491032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ffa4378528e1674bd3ed5cec458c7059.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июля - 11.00. Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству".Крым стал одним из 25 регионов, где пройдет межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Из 170 направлений на полуострове будет представлено три: "Виноделие", "Ресторанный сервис" и "Столярное дело". Свои работы по этим компетенциям покажут более 70 участников из 47 регионов страны.Почему для Крыма были выбраны именно эти компетенции? Сколько участников будут представлять республику? Какие конкурсные задания предусмотрены для конкурсантов? По каким критериям будут определены лучшие? Как подобные мероприятия помогают в профессиональной деятельности педагога? Какими качествами необходимо обладать, чтобы попасть в финал конкурса?Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина ЛАВРИК;— начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем АМЕТОВА;— заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина АРТАМОНОВА;— директор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег ГОРЬКОВ.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству"
Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству"
2023-07-06T11:00
true
PT57M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119491032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2efee34e913c4aad1fb018a5c82f77fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-центр, валентина лаврик

"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству

11:00 06.07.2023 (обновлено: 12:38 06.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭтнотуризм
Этнотуризм - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июля - 11.00. Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству".
Крым стал одним из 25 регионов, где пройдет межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Из 170 направлений на полуострове будет представлено три: "Виноделие", "Ресторанный сервис" и "Столярное дело". Свои работы по этим компетенциям покажут более 70 участников из 47 регионов страны.
Почему для Крыма были выбраны именно эти компетенции? Сколько участников будут представлять республику? Какие конкурсные задания предусмотрены для конкурсантов? По каким критериям будут определены лучшие? Как подобные мероприятия помогают в профессиональной деятельности педагога? Какими качествами необходимо обладать, чтобы попасть в финал конкурса?
Подробнее - в видео пресс-конференции:
Участники:
— министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина ЛАВРИК;
— начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем АМЕТОВА;
— заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина АРТАМОНОВА;
— директор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег ГОРЬКОВ.
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичПресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству"
Пресс-конференция Профессионалы: Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству
1 из 5
Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству"
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичМинистр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик
Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик
2 из 5
Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичЗаместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина Артамонова
Заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина Артамонова
3 из 5
Заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина Артамонова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичНачальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем Аметова
Начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК Крымский центр развития профессионального образования Мерьем Аметова
4 из 5
Начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем Аметова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДиректор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег Горьков
Директор ГБПОУ РК Симферопольский автотранспортный техникум Олег Горьков
5 из 5
Директор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег Горьков
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
1 из 5
Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству"
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
2 из 5
Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
3 из 5
Заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина Артамонова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
4 из 5
Начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем Аметова
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
5 из 5
Директор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег Горьков
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
 
Пресс-центрВалентина Лаврик
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный шторм
12:52В Крыму мужчина застрелил соседку из-за ее шумной собаки
12:37Зеленский понимает невозможность победы Украины - Лукашенко
12:28Что происходит в Клещеевке под Артемовском – информация Пушилина
12:10Реконструкция набережной Коктебеля: мнение жителей "за" и "против"
11:57Группировка "Днепр" громит врага - ВСУ потеряли еще более 70 боевиков
11:36Цифры ошеломляют: названо соотношение потерь России и Украины в Донбассе
11:06Оглашен приговор обвиняемым в покушении на вице-губернатора Херсонщины
10:47Под Севастополем автобус насмерть сбил благородного оленя
10:27Часть Крыма в четверг без воды - график отключений
10:05Проукраинского террориста ликвидировали в Тюменской области – ФСБ
09:58Хроники Керченской переправы - погода и трафик на утро четверга
09:44Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек
09:21В Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходит
08:50Ночные взрывы во Львове - поражен объект критической инфраструктуры
08:31Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится
08:09Какие профессии в Крыму самые востребованные
07:38В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность
07:03Может ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния