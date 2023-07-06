https://crimea.ria.ru/20230706/professionaly-krym-prinimaet-vserossiyskiy-chempionat-po-masterstvu-1129795222.html

"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству

"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству - РИА Новости Крым, 06.07.2023

"Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству

РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T11:00

2023-07-06T11:00

2023-07-06T12:38

пресс-центр

валентина лаврик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 06 июля - 11.00. Пресс-конференция "Профессионалы": Крым принимает Всероссийский чемпионат по мастерству".Крым стал одним из 25 регионов, где пройдет межрегиональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Из 170 направлений на полуострове будет представлено три: "Виноделие", "Ресторанный сервис" и "Столярное дело". Свои работы по этим компетенциям покажут более 70 участников из 47 регионов страны.Почему для Крыма были выбраны именно эти компетенции? Сколько участников будут представлять республику? Какие конкурсные задания предусмотрены для конкурсантов? По каким критериям будут определены лучшие? Как подобные мероприятия помогают в профессиональной деятельности педагога? Какими качествами необходимо обладать, чтобы попасть в финал конкурса?Подробнее - в видео пресс-конференции:Участники:— министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина ЛАВРИК;— начальник сектора оценки качества и компетенции ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального образования" Мерьем АМЕТОВА;— заместитель начальника управления науки, среднего профессионального и высшего образования министерства образования, науки и молодежи Крыма Антонина АРТАМОНОВА;— директор ГБПОУ РК "Симферопольский автотранспортный техникум" Олег ГОРЬКОВ.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, валентина лаврик