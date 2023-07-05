https://crimea.ria.ru/20230705/tropicheskie-vozdushnye-massy-prinesli-v-krym-zharu-pogoda-v-sredu-1129789896.html

Тропические воздушные массы принесли в Крым жару: погода в среду

Тропические воздушные массы принесли в Крым жару: погода в среду - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Тропические воздушные массы принесли в Крым жару: погода в среду

В среду в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-05T00:01

2023-07-05T00:01

2023-07-04T15:27

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 32...34 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем +29...+31.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23, днем до +31...+33 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230701/kakim-budet-iyul-v-krymu-1129728548.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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