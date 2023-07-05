https://crimea.ria.ru/20230705/tropicheskie-vozdushnye-massy-prinesli-v-krym-zharu-pogoda-v-sredu-1129789896.html
Тропические воздушные массы принесли в Крым жару: погода в среду
Тропические воздушные массы принесли в Крым жару: погода в среду - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Тропические воздушные массы принесли в Крым жару: погода в среду
В среду в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-05T00:01
2023-07-05T00:01
2023-07-04T15:27
погода в крыму
крымская погода
симферополь
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 05 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 32...34 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32 градуса.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем +29...+31.В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23, днем до +31...+33 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230701/kakim-budet-iyul-v-krymu-1129728548.html
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севастополь
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тропические воздушные массы принесли в Крым жару: погода в среду
В Крыму в среду сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 05 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Температура воздуха ночью 18…23, днем воздух прогреется до 30…35 градусов, в горах 22…27. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с", - говорится в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 32...34 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 30…32 градуса.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем +29...+31.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21...+23, днем до +31...+33 градусов.