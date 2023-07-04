https://crimea.ria.ru/20230704/v-krymu-vo-vtornik-sukhaya-i-zharkaya-pogoda-1129752528.html
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода - РИА Новости Крым, 04.07.2023
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T00:01
2023-07-04T00:01
2023-07-04T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849516_0:114:1620:1025_1920x0_80_0_0_784072f6f0534ecdd582fcc8876a4ef8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 29...31 градус.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем +29...+31.
https://crimea.ria.ru/20230701/kakim-budet-iyul-v-krymu-1129728548.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849516_81:0:1521:1080_1920x0_80_0_0_031860199fc31ca61721a039aa79955b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Температура воздуха ночью 15…20, на побережье до 23 градусов; днем воздух прогреется до 29…34, в горах 22…27 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с", - говорится в прогнозе.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 29...31 градус.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем +29...+31.