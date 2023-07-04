Рейтинг@Mail.ru
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230704/v-krymu-vo-vtornik-sukhaya-i-zharkaya-pogoda-1129752528.html
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода - РИА Новости Крым, 04.07.2023
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T00:01
2023-07-04T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849516_0:114:1620:1025_1920x0_80_0_0_784072f6f0534ecdd582fcc8876a4ef8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 29...31 градус.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем +29...+31.
https://crimea.ria.ru/20230701/kakim-budet-iyul-v-krymu-1129728548.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849516_81:0:1521:1080_1920x0_80_0_0_031860199fc31ca61721a039aa79955b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крыму во вторник сухая и жаркая погода

В Крыму во вторник сухая и жаркая погода

00:01 04.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАппарат с газированной водой
Аппарат с газированной водой - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 15…20, на побережье до 23 градусов; днем воздух прогреется до 29…34, в горах 22…27 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с", - говорится в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 29...31 градус.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем +29...+31.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
1 июля, 18:03Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет июль в Крыму
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму во вторник сухая и жаркая погода
00:00Какой сегодня праздник: 4 июля
23:46У побережья Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4
21:59Главные события и заявления дня: 3 июля
21:47"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена деруссифицировали
21:33Главные новости Крыма: 3 июля
21:16Клещи в Симферополе: как обрабатывают парки и скверы
20:58Каким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортов
20:40Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
20:21Большое отключение в Симферополе – где не будет воды до 5 июля
20:06ВСУ ударили по ферме под Курском - ранен рабочий, погибли животные
19:52В Польше отказываются чинить украинские танки Leopard
19:42В Севастополе недовольный турист избил администратора гостиницы
19:29У границы с Крымом нашли тайник с гранатометом
19:08Стрельба в шести районах Севастополя – что происходит в городе
18:43Какие фильмы вошли в шорт-лист кинофестиваля "Алые паруса"
18:27В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТП
18:09Властям Алушты запретили создавать рынок в центре города
17:49ВСУ ударили по Курской области: повреждена школа
17:25РНКБ запустил оформление виртуальных sim-карт в мобильном приложении
Лента новостейМолния