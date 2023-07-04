https://crimea.ria.ru/20230704/v-krymu-vo-vtornik-sukhaya-i-zharkaya-pogoda-1129752528.html

В Крыму во вторник сухая и жаркая погода

В Крыму во вторник сухая и жаркая погода - РИА Новости Крым, 04.07.2023

В Крыму во вторник сухая и жаркая погода

Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T00:01

2023-07-04T00:01

2023-07-04T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 04 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сухая жаркая погода, обусловленная влиянием тропических воздушных масс, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 29...31 градус.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градуса, днем +29...+31.

https://crimea.ria.ru/20230701/kakim-budet-iyul-v-krymu-1129728548.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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