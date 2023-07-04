https://crimea.ria.ru/20230704/rnkb-nachinaet-vydachu-obrazovatelnykh-kreditov-pod-3-po-gosprogramme-1129797580.html

РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме

РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме - РИА Новости Крым, 04.07.2023

РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, начал выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, сообщает банк. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T12:17

2023-07-04T12:17

2023-07-04T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, начал выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, сообщает банк.Кредит предоставляется в рамках государственной программы Российской Федерации "О государственной поддержке образовательного кредитования", утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448.С его помощью каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ.Оформить кредит может любой учащийся высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Для оформления такого кредита понадобится только паспорт РФ, номер СНИЛС и договор с учебным заведением (если заемщику меньше 18 лет, необходимо письменное согласие одного из родителей). При этом справка о доходах не требуется.Сумма кредита может составлять от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, но не должна превышать стоимости обучения. Отметим, что кредит можно взять на оплату любого периода учебы (один семестр, год или все обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная).Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка. В среднем банк РНКБ выдает до 6 тысяч потребительских кредитов ежемесячно.

https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-realizoval-priem-sertifikatov-dlya-sotspodderzhki-grazhdan-s-ovz-1129770388.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости