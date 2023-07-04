Рейтинг@Mail.ru
РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230704/rnkb-nachinaet-vydachu-obrazovatelnykh-kreditov-pod-3-po-gosprogramme-1129797580.html
РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме
РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме - РИА Новости Крым, 04.07.2023
РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, начал выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, сообщает банк. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T12:17
2023-07-04T12:17
рнкб (пао)
кредит
общество
образование в крыму и севастополе
образование в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129797464_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_c2dd579c22c478c738f3687558f1191e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, начал выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, сообщает банк.Кредит предоставляется в рамках государственной программы Российской Федерации "О государственной поддержке образовательного кредитования", утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448.С его помощью каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ.Оформить кредит может любой учащийся высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Для оформления такого кредита понадобится только паспорт РФ, номер СНИЛС и договор с учебным заведением (если заемщику меньше 18 лет, необходимо письменное согласие одного из родителей). При этом справка о доходах не требуется.Сумма кредита может составлять от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, но не должна превышать стоимости обучения. Отметим, что кредит можно взять на оплату любого периода учебы (один семестр, год или все обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная).Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка. В среднем банк РНКБ выдает до 6 тысяч потребительских кредитов ежемесячно.
https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-realizoval-priem-sertifikatov-dlya-sotspodderzhki-grazhdan-s-ovz-1129770388.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129797464_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_b46a90712c44b7d9d98b243b07f5ab2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), кредит, общество, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новости
РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме

РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов по ставке 3% по госпрограмме

12:17 04.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине.
Знак процента в витрине. - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, начал выдачу образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%, сообщает банк.
Кредит предоставляется в рамках государственной программы Российской Федерации "О государственной поддержке образовательного кредитования", утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448.
С его помощью каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ.
Ставка в 3% годовых субсидируется государством, при этом погашение кредита подразумевает льготный период не только на весь срок обучения, но и на следующие девять месяцев после него. На протяжении льготного периода студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй год и в полном объеме с третьего года.
Оформить кредит может любой учащийся высшего или среднего учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Для оформления такого кредита понадобится только паспорт РФ, номер СНИЛС и договор с учебным заведением (если заемщику меньше 18 лет, необходимо письменное согласие одного из родителей). При этом справка о доходах не требуется.
Сумма кредита может составлять от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, но не должна превышать стоимости обучения. Отметим, что кредит можно взять на оплату любого периода учебы (один семестр, год или все обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная).
"Благодаря поддержке государства жители нашей страны смогут получить образование своей мечты на максимально комфортных условиях. Заявку на получение образовательного кредита можно подать в любом офисе банка", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого приводятся в сообщении.
Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка. В среднем банк РНКБ выдает до 6 тысяч потребительских кредитов ежемесячно.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Вчера, 12:09
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
РНКБ (ПАО)КредитОбществоОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
13:52В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов
13:41Иран стал полноправным членом ШОС
13:31Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП
13:17Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
13:08Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов
12:52Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП
12:39Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
12:29ВСУ выпустили по районам Белгородской области более ста снарядов
12:17РНКБ начинает выдачу образовательных кредитов под 3% по госпрограмме
12:07Путин: российское общество консолидировано как никогда
12:03Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работ
11:49Левобережье Херсонской области под ударом ВСУ: выпущено более 70 снарядов
11:26Движение пассажирских автобусов по Чонгарскому мосту возобновлено
11:11Захарова: атака ВСУ на Подмосковье – акт международного терроризма
10:43Атака беспилотников на Москву: эксперт раскрыл мотивы Киева
10:26Под Херсоном уничтожены плавсредства и артиллерийские расчеты ВСУ
10:10Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля
09:52Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома
09:34Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике
Лента новостейМолния