https://crimea.ria.ru/20230703/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1129731857.html

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сухая жаркая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T00:01

2023-07-03T00:01

2023-07-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сухая жаркая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 29...31 градус.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градус, днем +27...+29.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуКаким будет июль в КрымуГде в Крыму холодное море

https://crimea.ria.ru/20230701/smerch-liven-i-zakrytye-dorogi-stikhiya-obrushilas-na-kuban-1129751109.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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