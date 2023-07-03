https://crimea.ria.ru/20230703/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1129731857.html
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сухая жаркая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T00:01
2023-07-03T00:01
2023-07-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110541/71/1105417194_0:137:3397:2048_1920x0_80_0_0_1d329c4ba0c11f77650ffb227542d40c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сухая жаркая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 29...31 градус.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градус, днем +27...+29.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуКаким будет июль в КрымуГде в Крыму холодное море
https://crimea.ria.ru/20230701/smerch-liven-i-zakrytye-dorogi-stikhiya-obrushilas-na-kuban-1129751109.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110541/71/1105417194_666:0:3397:2048_1920x0_80_0_0_49e40cbd7b049a73566d0c2035fd885e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сухая жаркая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
Температура воздуха ночью 13-18, на побережье до 22 градусов; днем 28-33, в горах 20-25 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 29...31 градус.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градус, днем +27...+29.
Читайте также на РИА Новости Крым: