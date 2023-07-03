Рейтинг@Mail.ru
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230703/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1129731857.html
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сухая жаркая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T00:01
2023-07-03T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110541/71/1105417194_0:137:3397:2048_1920x0_80_0_0_1d329c4ba0c11f77650ffb227542d40c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сухая жаркая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 29...31 градус.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градус, днем +27...+29.Читайте также на РИА Новости Крым:Затяжное штормовое предупреждение объявлено в КрымуКаким будет июль в КрымуГде в Крыму холодное море
https://crimea.ria.ru/20230701/smerch-liven-i-zakrytye-dorogi-stikhiya-obrushilas-na-kuban-1129751109.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110541/71/1105417194_666:0:3397:2048_1920x0_80_0_0_49e40cbd7b049a73566d0c2035fd885e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник сухая и жаркая погода

00:01 03.07.2023
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сухая жаркая погода, в западных районах полуострова высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Температура воздуха ночью 13-18, на побережье до 22 градусов; днем 28-33, в горах 20-25 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15...17, днем 29...31 градус.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19...+21 градус, днем +27...+29.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Каким будет июль в Крыму
Где в Крыму холодное море
Сотрудники ГИБДД ограничили движение транспорта на трассе Джугба - Сочи из-за ливня и смерча
1 июля, 16:41
Смерч, ливень и закрытые дороги: стихия обрушилась на Кубань
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
22:23В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"
21:48На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек
20:30Главные события и заявления дня: 2 июля
19:50Затор со стороны Керчи перед Крымским мостом сократился
19:48Безопасность детей: юрист напомнила основные правила
19:14На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти
19:07В Крым идет 35-градусная жара
18:45Запорожские аграрии приступили к уборке озимых
18:20Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
17:58Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта
17:33Взрыв в Краснодарском крае - что известно
17:04Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
16:35На выезде из Керчи перед Крымским мостом километровая очередь
16:12Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа
15:41В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятий
15:12В Севастополе машина сбила ребенка на самокате во дворе дома
14:59Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты
14:41Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
Лента новостейМолния