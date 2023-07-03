https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-realizoval-priem-sertifikatov-dlya-sotspodderzhki-grazhdan-s-ovz-1129770388.html

РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ

РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ - РИА Новости Крым, 03.07.2023

РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ

РНКБ Банк, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер соцподдержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T12:09

2023-07-03T12:09

2023-07-03T12:09

рнкб (пао)

банк

общество

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер соцподдержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации, сообщает банк.Проект министерства труда и социальной защиты РФ для граждан с ограниченными возможностями реализуется в соответствии с 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на технические средства реабилитации. Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар за счет средств бюджетной системы РФ, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Для получения такого сертификата необходимо оформить заявку в личном кабинете на портале Госуслуг и иметь действующую карту платежной системы "Мир" любого российского банка.Один из первых платежей в Крыму с использованием электронного сертификата и платежного терминала РНКБ был проведен в ООО "Крымский Центр протезирования и реабилитации"."Поддержка государственных инициатив, призванных сделать жизнь российских граждан более комфортной, является одним из приоритетов нашей работы. Благодаря использованию электронного сертификата необходимые покупки можно совершать проще и удобнее", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого при водятся в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20230627/rnkb-zafiksiroval-rekord-po-distantsionnym-platezham-1129662282.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, общество, финансы