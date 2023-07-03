https://crimea.ria.ru/20230703/rnkb-realizoval-priem-sertifikatov-dlya-sotspodderzhki-grazhdan-s-ovz-1129770388.html
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ - РИА Новости Крым, 03.07.2023
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
РНКБ Банк, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер соцподдержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T12:09
2023-07-03T12:09
2023-07-03T12:09
рнкб (пао)
банк
общество
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080036_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8945562d7568e034eef323dd70780941.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер соцподдержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации, сообщает банк.Проект министерства труда и социальной защиты РФ для граждан с ограниченными возможностями реализуется в соответствии с 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на технические средства реабилитации. Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар за счет средств бюджетной системы РФ, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Для получения такого сертификата необходимо оформить заявку в личном кабинете на портале Госуслуг и иметь действующую карту платежной системы "Мир" любого российского банка.Один из первых платежей в Крыму с использованием электронного сертификата и платежного терминала РНКБ был проведен в ООО "Крымский Центр протезирования и реабилитации"."Поддержка государственных инициатив, призванных сделать жизнь российских граждан более комфортной, является одним из приоритетов нашей работы. Благодаря использованию электронного сертификата необходимые покупки можно совершать проще и удобнее", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого при водятся в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20230627/rnkb-zafiksiroval-rekord-po-distantsionnym-platezham-1129662282.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123080036_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_bad34904a72aca5fe3aa1c185e60de1c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), банк, общество, финансы
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер соцподдержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации, сообщает банк.
Проект министерства труда и социальной защиты РФ для граждан с ограниченными возможностями реализуется в соответствии с 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".
Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на технические средства реабилитации. Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар за счет средств бюджетной системы РФ, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Для получения такого сертификата необходимо оформить заявку в личном кабинете на портале Госуслуг и иметь действующую карту платежной системы "Мир" любого российского банка.
Один из первых платежей в Крыму с использованием электронного сертификата и платежного терминала РНКБ был проведен в ООО "Крымский Центр протезирования и реабилитации".
"Поддержка государственных инициатив, призванных сделать жизнь российских граждан более комфортной, является одним из приоритетов нашей работы. Благодаря использованию электронного сертификата необходимые покупки можно совершать проще и удобнее", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого при водятся в сообщении.