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РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ - РИА Новости Крым, 03.07.2023
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
РНКБ Банк, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер соцподдержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T12:09
2023-07-03T12:09
рнкб (пао)
банк
общество
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер соцподдержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации, сообщает банк.Проект министерства труда и социальной защиты РФ для граждан с ограниченными возможностями реализуется в соответствии с 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на технические средства реабилитации. Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар за счет средств бюджетной системы РФ, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Для получения такого сертификата необходимо оформить заявку в личном кабинете на портале Госуслуг и иметь действующую карту платежной системы "Мир" любого российского банка.Один из первых платежей в Крыму с использованием электронного сертификата и платежного терминала РНКБ был проведен в ООО "Крымский Центр протезирования и реабилитации"."Поддержка государственных инициатив, призванных сделать жизнь российских граждан более комфортной, является одним из приоритетов нашей работы. Благодаря использованию электронного сертификата необходимые покупки можно совершать проще и удобнее", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого при водятся в сообщении.
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рнкб (пао), банк, общество, финансы
РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ

РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ

12:09 03.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. РНКБ Банк, входящий в Группу ВТБ, обеспечил реализацию мер соцподдержки с использованием электронных сертификатов для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации, сообщает банк.
Проект министерства труда и социальной защиты РФ для граждан с ограниченными возможностями реализуется в соответствии с 491-ФЗ "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".
Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который позволяет получать государственную поддержку на технические средства реабилитации. Для гражданина электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар за счет средств бюджетной системы РФ, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Для получения такого сертификата необходимо оформить заявку в личном кабинете на портале Госуслуг и иметь действующую карту платежной системы "Мир" любого российского банка.
Один из первых платежей в Крыму с использованием электронного сертификата и платежного терминала РНКБ был проведен в ООО "Крымский Центр протезирования и реабилитации".
"Поддержка государственных инициатив, призванных сделать жизнь российских граждан более комфортной, является одним из приоритетов нашей работы. Благодаря использованию электронного сертификата необходимые покупки можно совершать проще и удобнее", - сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, слова которого при водятся в сообщении.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
27 июня, 12:45
РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам
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